Kara Deliğin Yeni Fotoğrafı Yayınlandı: En Büyük Gizem Çözüldü

Kara deliğin yeni fotoğrafı yayınlandı. M87 galaksisinin süper kütleli kara deliği her zamankinden daha net görünüyor. İlk olarak 2019 yılında fotoğraflanan kara deliğin manyetik alan gizemi çözülmüş oldu. İşte bilim dünyası için çok önemli bir adım olan kara deliğin yeni fotoğrafı.

Kara deliğin yeni ve ayrıntılı çekimleri, gök bilimcilere bu kozmik belirsizliğin nasıl davrandığına ilişkin yeni detaylar sunuyor. Astronomi için benzeri görülmemiş bir bakış sağlayan fotoğraf, gizemli manyetik kuvvetlerin sarmal çizgilerini ortaya çıkardı. Dünya'dan yaklaşık 55 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan devasa M87 galaksisinin merkezinde kara deliğin samimi bir portresi bulunuyor.

Aslında kara delikler evrene dağılmış durumda ve hemen hemen her galakside bulunuyor, ancak davranışları astronomideki en ilgi çekici gizemlerden biri olmaya devam ediyor. Yeni gelen görüntü ise kara deliğin maddeyi nasıl yuttuğunu ve çekirdeğinden dışarı fırlattığını göstermeye yardımcı oluyor.

Yeni yayınlanan fotoğraf, 2019'da kara deliğin ilk fotoğrafını çeken uluslararası radyo gök bilimcilerinden geldi. O zamandan bu yana geçen iki yıl içinde, 300'den fazla bilim insanı küresel bir projenin parçası olarak bu verileri inceliyor. Event Horizon Telescope olarak adlandırılan bu proje, kara deliğin manyetik enerjisini ortaya çıkardı.

Event Horizon Telescope'un Twitter adresinde yapılan açıklamada, "Bu atılımla, astronominin en büyük gizemlerinden birini çözmede önemli bir adım attık" denildi.

For the first time, EHT scientists have mapped the magnetic fields around a black hole using polarized light waves. With this breakthrough, we have taken a crucial step in solving one of astronomy’s greatest mysteries.

Credit: EHT Collaboration#MagnetizedBlackHole #EHTBlackHole pic.twitter.com/sey42kAMSx