Kara Deliğin Yeni Fotoğrafı Yayınlandı: En Büyük Gizem Çözüldü

Kara deliğin yeni fotoğrafı yayınlandı. M87 galaksisinin süper kütleli kara deliği her zamankinden daha net görünüyor. İlk olarak 2019 yılında fotoğraflanan kara deliğin manyetik alan gizemi çözülmüş oldu. İşte bilim dünyası için çok önemli bir adım olan kara deliğin yeni fotoğrafı.

Kara deliğin yeni ve ayrıntılı çekimleri, gök bilimcilere bu kozmik belirsizliğin nasıl davrandığına ilişkin yeni detaylar sunuyor. Astronomi için benzeri görülmemiş bir bakış sağlayan fotoğraf, gizemli manyetik kuvvetlerin sarmal çizgilerini ortaya çıkardı. Dünya'dan yaklaşık 55 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan devasa M87 galaksisinin merkezinde kara deliğin samimi bir portresi bulunuyor.

Aslında kara delikler evrene dağılmış durumda ve hemen hemen her galakside bulunuyor, ancak davranışları astronomideki en ilgi çekici gizemlerden biri olmaya devam ediyor. Yeni gelen görüntü ise kara deliğin maddeyi nasıl yuttuğunu ve çekirdeğinden dışarı fırlattığını göstermeye yardımcı oluyor.

Kara deliğin yeni fotoğrafı ne anlatıyor?

Yeni yayınlanan fotoğraf, 2019'da kara deliğin ilk fotoğrafını çeken uluslararası radyo gök bilimcilerinden geldi. O zamandan bu yana geçen iki yıl içinde, 300'den fazla bilim insanı küresel bir projenin parçası olarak bu verileri inceliyor. Event Horizon Telescope olarak adlandırılan bu proje, kara deliğin manyetik enerjisini ortaya çıkardı.

Event Horizon Telescope'un Twitter adresinde yapılan açıklamada, "Bu atılımla, astronominin en büyük gizemlerinden birini çözmede önemli bir adım attık" denildi.

For the first time, EHT scientists have mapped the magnetic fields around a black hole using polarized light waves. With this breakthrough, we have taken a crucial step in solving one of astronomy’s greatest mysteries.

Credit: EHT Collaboration#MagnetizedBlackHole #EHTBlackHole pic.twitter.com/sey42kAMSx — Event Horizon 'Scope (@ehtelescope) March 24, 2021

Radboud Üniversitesi'nden eş yazar Monika Moscibrodzka yaptığı açıklamada, "Manyetik alanların kara deliklerin etrafında nasıl davrandığını ve uzayın bu çok küçük bölgesinde nasıl faaliyet gösterdiğini anlamak için bir sonraki önemli kanıtı görüyoruz" dedi.

Araştırmaya göre kara deliğin ışığı, belirli filtrelerden geçtiğinde veya manyetik alanların bulunduğu uzayın sıcak bölgelerine yayıldığında polarize oluyor. Bu durum, polarize güneş gözlüklerinin lenslerine benzetiliyor.

Polarize güneş gözlüklerinin yansıma ve parlamayı azaltarak daha iyi görmemize yardımcı olması gibi, gök bilimciler de kara deliğin etrafındaki bölgeyi polarize olarak fotoğrafladı. Bu teknik, özellikle kara deliğin iç kısmında bulunan manyetik alan çizgilerini haritalamaya izin veriyor.

Avrupa Güney Gözlemevi'ne göre süper kütleli kara delikler büyük miktarlarda gaz ve tozla besleniyor. Peki ya siz kara deliğin yeni fotoğrafı hakkında ne düşünüyorsunuz?