Kara Delik Etrafında Seyahat Edebilen Robot Üretildi

Keşfedildiği günden beri gizemini hala koruyan kara delikler, astronomi alanındaki en garip oluşumlardan biri olarak kabul ediliyor. Belirli bir sınır olan olay ufkunun geçilmesi takdirinde ışığın dahi kaçamadığı kütle çekim gücüne sahip olan karadelikleri yakından incelemek neredeyse imkansız. Georgia Tech Fizik Okulu'ndaki bir bilim insanı, bu sorunu aşmak için karadelikler etrafında seyahat edebilecek bir robot tasarladı.

Karadelikleri inceleyen robotun prensipleri Newton Yasaları'na ve Einstein'ın Genel Görelelik Teorisi'ne dayanıyor. Geogia Teknoloji Enstitü'sünde çalışmalarda bulunan Dr. Öğretim Üyesi Zeb Rocklin, eğimli uzayda hiçbir şeye baskı uygulamadan hareket etmeyi başarabilen bir robot yaptıklarını iddia etti.

Herhangi Bir İtki Gücü Olmadan Hareket Edebiliyor!

Araştırmacıların robot için en büyük dayanak noktası, sanılanın aksine kara deliklerin akılda canlandığı gibi bir delik değil, üç boyutlu uzayda aslında gezegenler gibi bir küre şekline sahip olması. İddialara göre belirli koşullar sağlandığında kara deliklerin devasa çekim gücüne karşı bir tepki gösterilerek küre yüzey üzerinde seyahat mümkün olabilir. Newton'un belirlediği evrenin en temel yasalarından biri olan etki-tepki yasasını karadelikler için uyarlayan bilim insanları, robotun yörüngeye girdikten sonra şekil değiştirmesini sağladı. Robotun her zaman bir küre üzerinde hareket edebilmesini sağlamak için sisteme bir mil bağlandı. Milin ivmelenmesi de sürtünme ve Dünya'nın yer çekimini sıfırlamak üzere ayarlandı.

Bu deney koşullarında robotun eğimli bir uzayda etki-tepki yasasını kullanarak rahatça harek et edebildiği gözlemlendi. Araştırmacılar bu yöntemin rahatlıkla karadeliklerin olay ufkuna yakın bölgelerde uygulanabileceğini ve evrenin bu gizemli fenomenlerinden birinin en yakın koltuktan gözlemelenebileceğini belirtiyor. Herhangi bir dış kuvvet veya itki gücü olmadan hareket edebilen bu tarz tasarımlara "İmkansız Motor" adı veriliyordu. Fakat uzayın sahip olduğu eğimli dokuyu kullanan yeni tasarımda gerçekten de bunun mümkün olabileceği kanıtlandı.