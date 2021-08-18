Uzaylı Medeniyeti Kara Deliğin Etrafında Olabilir

Kara delik uzaylı medeniyetine ev sahipliği yapıyor olabilir. Evren hakkında sahip olduğumuz en büyük sorulardan biri şudur: Teknolojik olarak gelişmiş bir tür olarak yalnız mıyız? Bu, başka soruları da gündeme getiriyor: Eğer uzaylılar oradaysa teknolojileri nasıl görünürdü ve bunu nasıl tespit edebiliriz?

Yeni bir çalışma, bu sorulara bazı cevaplar ortaya koydu, yani en azından söz konusu teknoloji hakkında bazı bilgiler veriyor. Araştırmacılar makalelerinde, "Bu çalışmada, gelişmiş Tip II veya Tip III uygarlığın enerji kaynağını ele alıyoruz. Kendi Güneşlerinden daha güçlü bir enerji kaynağına ihtiyaçları var." diyor.

Dyson küresi kavramı, 1960'larda teorik fizikçi Freeman Dyson tarafından bir uygarlığın gezegeninin yeteneklerini aşan güç tüketimi sorununa çözüm olarak popülerleştirildi. Kürenin kendisi yıldızın enerjisini kaynağında toplayan mega bir yapı olarak düşünülüyor ve gezegen sisteminin yıldızı etrafında inşa edilmiş olabilir.

Freeman Dyson'ın makalesi, Dyson yapısı yıldız enerjisini yakalayıp dönüştürürken, termal enerjinin kızılötesi emisyonlarının kaçabileceğini ve bu varsayımsal yapıları açığa çıkarabileceğini öne sürdü. Bu kızılötesi emisyonu tespit edebilirsek uzaylı uygarlıkları da gözlemleyebiliriz.

Kara deliğin çevresinde uzaylı medeniyeti var mı?

Tayvan'daki Ulusal Tsing Hua Üniversitesi'nden gök bilimci Tiger Yu-Yang Hsiao liderliğindeki bir araştırma ekibi, konsepti bir adım daha ileri götürdü: Dyson küresi (Dyson halkası veya Dyson sürüsü) bir kara deliğin etrafında düzenlenmiş olabilir mi?

Makale açıklamasında, "Bir yığılma diski ve göreceli jetler, Tip II uygarlığı için potansiyel güç istasyonları olabilir. Sonuçlarımız, düşük bir Eddington oranında bile, yıldız kütleli kara delik için toplama diskinin yüzlerce kat daha fazlasını sağlayabileceğini gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

Görünen o ki kara deliğin etrafındaki çevrede, muhtemelen enerjinin emisyon edilebileceği bir dizi süreç var. Ekip, makalede bu süreçleri ele alıyor. Hsiao ve meslektaşları, Güneş'in kütlesinin 5, 20 ve 4 milyon katı hızda ilerleyen kara delik modellerine dayanarak uydu küresinin bu süreçlerin bazılarından enerji toplayabileceğini belirleyebildi.

Araştırmacılar, "Tip II uygarlığı sürdürmeye yetecek parlaklık, Güneş'in parlaklığının 100.000 katına ulaşarak yığılma diskinden toplanabilir." diye yazıyor. Ekip, kara deliğin ve Dyson küresi hakkında başka ölçümler yapmanın, bu yapıların nerede saklandığını ortaya çıkarmaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor.