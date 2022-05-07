NASA'nın Yeni Videosu Bir Kara Deliğin Yıldızı Nasıl Yuttuğunu Gösteriyor

NASA, bir yıldızı yiyen kara deliğin yavaş spiralini görselleştirmede harika bir iş çıkardığı yeni bir video yayınladı. Video, en iyi bilinen kara delik sistemlerini insanlara göstermeyi amaçlıyor. NASA, bir yıldızın bir kara deliğin kütleçekimsel çekimine yakalandığı birçok farklı sistemi videoda gösteriyor. Video, ikonik göksel varlıkların ne kadar öldürücü olduğunu hatırlatıyor.

Videoda NASA'nın şimdiye kadar keşfedilen en iyi bilinen kara delikler yer alıyor. Bunlar arasında gerçekliği ilk onaylanan, 7,200 ışık yılı uzaklıkta ve 5,6 günlük bir yörünge süresine sahip kara delik Cygnus X-1 de var. Diğer sistemlerden farklı olarak, bu sistemin kara deliği yıldızın yörüngesinde dönüyor ve onu yiyip bitiriyor.

Videodaki diğer görselleştirmeler, kara deliğin etrafında dönerken yıldızı yediği diğer sistemleri de gösteriyor. Bunlardan biri A0620-00 yani Dünya'mıza en yakın bilinen kara delik. Bu kara delik, kütlesini ve enerjisini emerken gözyaşı damlası şekline çekilen bir yıldızın muhteşem görüntüsünü bizlere gösteriyor. Dünya'mızdan 3300 ışık yılı uzakta olan bu kara deliğin yıldızı Güneş'imizden sadece biraz daha küçük.

Tabii ki, yıldızları yiyen kara deliklerin görselleştirmeleri gerçekte olduklarından daha büyük çünkü NASA her kara deliğin kütlesini yansıtmak için kürelerini ölçeklendirdi. Daha önce, patlayan kara deliklerin görüntülerini bile görmüştük ancak bu video, bilinen bazı kara deliklere genel bir bakış sunuyor ve onların yörüngelerinde dönen yıldızlarla nasıl beslendiğini daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor.

Kara Delikler Yıldızları Nasıl Yiyor?

NASA, kara deliklerin yörüngelerinde dönen yıldızlardan enerji çekmelerinin iki ana yolu olduğunu söylüyor. İlk yol, daha önce bahsettiğimiz A0620-00 'in görselleştirilmesinde görülebilir. Bu görselde NASA, yıldızı gözyaşı damlası şeklinde resmederek doğrudan bir enerji akışının kara deliğe çekildiğini ve yıldızın onu yiyip bitirdiğini gösteriyor.

Diğer kara delikler yıldızları yoğun bir yıldız rüzgârından beslenerek yiyorlar. Cygnus X-1 buna iyi bir örnek. Görselleştirmenin gösterdiği gibi kara delik aslında yıldızın kendisini çekmiyor. Bunun yerine kütlesini yıldızlardan gelen yıldız rüzgârlarından alıyor. Her iki görsel de son derece çarpıcı ve kara deliklerin yıldızları nasıl yediği hakkında oldukça iyi bilgiler sağlıyor.