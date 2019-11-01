Kara Deliklerin Tespiti için Bilim İnsanları Yeni Bir Yöntem Geliştirdiler

Kara delikler, çekim gücü çok yüksek olan ve hiçbir madde ya da radyasyonun kaçamayacağı alanlardır. Işıkları bile yutan bir güce sahip oldukları için kara delikleri doğrudan gözlemlemek imkansızdır. Ancak bilim insanları, kara delikleri etrafındaki yıldızların ışıklarını kaybetmelerine göre tespit edecekleri yeni bir yol buldular.

Yeni geliştirilen yöntemde kara deliğin bir yıldızla ikili sistem oluşturması sağlanıyor. Örneğin, Cygnus X-1 kara deliği ile bir mavi dev yıldız eşleştirildi. Birbirinin etrafında dönen kara delik ve yıldız ikilsinde kara delik, yıldızdan maddeler çekiyor ve yutuyor, bunun karşılığında ise bu süreçte X ışınları veriyor. Bu sayede bilim insanları X ışınlarını tespit ederek kara deliğin bulunduğu alanı saptayabiliyorlar.

Tabi bu yöntemde sadece bir yıldıza yeterince yakın konumda olan kara delikler tespit edilebiliyor. Yakınlarında bir cisim bulunmayan ve bu nedenle bir madde yutamayan kara deliklerin yerleri ise tespit edilemiyor.

Yapılan araştırmada bilim insanları bu siyah deliklerin nasıl tespit edilebileceğini gösterdiler. Bu araştırmada 2MASS J05215658+4359220 isimli dev yıldız ile bir kara delik eşleştirildi. Spektroskopi verileri kullanılarak yıldızın eşleştiği cismin gerçekte bir kara delik olduğu anlaşıldı. Kullanılan yöntemde, Doppler etkisi ile yıldızın ışığının zaman içinde değişen parlaklığı karşılaştırıldı. Bu sayede hem güçlü bir yer çekimi kaynağının varlığı hem de yıldızın parlaklığının yükselip, azaldığı tespit edildi ve etrafta büyük bir nesne olması durumunda yıldızın ışığının engellendiği görüldü.

Bilim insanlarının geliştirdiği bu yöntem ile daha fazla kara deliğin tespit edilmesi hedefleniyor. Yöntem başarılı bir şekilde işlerse şu an varlığından haberdar olmadığımız pek çok kara delik olduğunu öğrenebiliriz.