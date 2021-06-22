Kara Mantar Enfeksiyonu Hızla Yayılıyor: Binlerce Kişi Öldü

Covid-19 salgınının devam ettiği şu günlerde küresel gündemin seyrini değiştiren kara mantar enfeksiyonu ile karşı karşıyayız. Hindistan'da hızla yayılmaya devam eden ve oldukça ciddi hasarlar verebilen bu hastalık, aynı zamanda oldukça yüksek ölüm oranlarına sahip.

Kara Mantar Enfeksiyonu Hızla Yayılıyor!

Asıl adı mukormikoz olan kara mantar, nadir fakat yıkıcı bir enfeksiyon olarak biliniyor: Gözleri tahrip ederek körlüğe neden olabilir ya da beyne yayılarak ölüme sebep olabilir. Geçmişte yürütülen çalışmalar, hastalığın ölüm oranının yüzde 50 civarında olduğunu ortaya koyuyor. Tabii ki bu oran; yaşa, diğer hastalıklara, genel sağlık durumuna ve mantarın hangi organı istila ettiğine göre değişiklik gösteriyor.

Hindistan basını tarafından paylaşılanlara göre kara mantar şimdiden otuz binin üzerinde kişiye yayıldı ve iki binin üzerinde kişinin ölümüne neden oldu. Buna karşın ülkenin sağlık yetkilileri, bu konu hakkında resmi bir açıklama yapmadığı için net veriler ne yazık ki bilinmiyor.

Kara Mantar Ne Yapıyor?

Mukormikoz, vücudun herhangi bir yerinde kök salabilir. Buna karşın Hindistan'daki vakalara göz atıldığında, mantarın ağırlıklı olarak burun ve sinüslerde kök saldığını görülüyor. Buradan yüz kemiklerine, gözlere ve hatta beyne ulaşarak doku ölümüne, körlüğe ve beyin ölümüne neden olabilir.

Buna karşın kara mantar insandan insana bulaşan bir hastalık değildir. Daha ziyade havadaki ya da ortamdaki spor mantarları yolu ile bulaşır. Bu nedenle, bu hastalıktan korunmak için maske takmayı, hijyen kurallarına uymayı ve bulunduğunuz alanları sık sık havalandırmayı unutmayın.