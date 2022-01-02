Bakan Dönmez, Karadeniz'de Bulunan Doğal Gaz İçin Tarih Verdi!

Karadeniz'de bulunan doğal gaz ne zaman kullanılmaya başlanacak? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çok uzun bir süredir merak edilen soruya yönelik oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Dönmez tarafından yapılan açıklamaya dair tüm detaylar haberimizde.

Filyos Limanı'na Karadeniz doğal gazı için doğalgaz işleme tesisi inşa edeceklerini belirten Bakan Dönmez, Karadeniz'de çıkan gazın buradan karaya çıkacağını ifade etti. Bakan Dönmez, ilk etapta günlük 10 milyon metraküp ama 40 milyon metreküpe kadar kapasitesi olan bir iişletme tesisini projelendirdiklerini belirtti.

Şu anda sahada hummalı bir çalışma olduğunun altını çizen Bakan Dönmez, yer altı ve zemin ıslahı ile ilgili çok yoğun bir çalışma olduğunu, yer altı su seviyesinin kontrol edilebilmesi için ağaçların dikildiğini ifade etti. Bakan Dönmez, bu projenin aynı zamanda çevreci bir proje olduğunu belirtti.

Karadeniz'de Bulunan Doğal Gaz Ne Zaman Kullanılacak?

DHA'daki habere göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki doğal gazın ne zaman kullanılacağına yönelik önemli bilgiler paylaştı. Bakan Dönmez, "Önümüzdeki yılın diyelim ilk çeyreğinde bu gazı burada yakmış olacağız. Hizmete alacağız" dedi.

Daha sonra ulusal iletişim sistemine bağlamak suretiyle artık yurdun dört bir köşesinde Karadeniz 'deki doğal gazın kullanılabilir hale geleceğinin altını çizen Bakan Dönmez, bu projede emeği geçen başta TPAO'nun çalışanları, yöneticileri olmak üzere yine onun iştiraki olan OTC'nin yöneticilerine ve çalışanlarına ve yüklenici firmalara, taşeronlara, mühendislere işçilere teşekkür etti.

Bakan Dönmez, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, yapılan çalışmalar doğrultusunda Karadeniz'de toplamda 405 milyar metreküp doğal gaz keşfedildiğini duyurmuştu. Bakan Dönmez, Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan gazın 2023 yılında Filyos'ta, Türkiye'deki iletim sistemine bağlayacaklarını söylemişti.

2021 yılının haziran ayında yapılan açıklama ile Amasra-1 isimli sahada 135 milyar küpten fazla doğal gaz rezervi olduğu duyurulmuştu. Bulunan ilk rezervin Türkiye'nin 10 yıllık ihtiyacını dahi karşılayabileceğinin altı çizilmişti.

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