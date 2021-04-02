Araştırmaya Göre Karadeniz'de Buz Devri Devam Ediyor

Yapılan son araştırma Karadeniz'de Buz Devrinin devam ettiğini söylüyor. Karadeniz'in en derin kısımları, son Buzul Çağının neden olduğu iklim değişikliklerine hala yanıt veriyor. Bilim adamları, neredeyse 12.000 yıl önce resmen sona eren bir dönemin Karadeniz'de devam ettiği aktardı.

Yeni bir araştırma detaylarına göre Karadeniz'in bazı bölgeleri, yaklaşık 12.000 yıl önce sonlandığı düşünülen Buz Devrini yaşıyor olabilir. Keşif, belirli zaman dönemlerindeki karmaşık iklim durumlarının, coğrafi değişiklikleri nasıl etkilediğini daha iyi açıklayabilir.

Earth and Planetary Science Letters'da yayınlanan çalışma, Avrupa ile Asya arasında kalan Karadeniz'in bazı kısımlarının, kutup buzulunu eritmediğini gösteriyor.

Karadeniz Buz Devrinden çıkamamış

Araştırmacılar, Karadeniz'in kuzeybatı bölgesinde katı buz gibi görünen moleküllerin hapsettiği gaz hidrat yataklarını analiz ettiler (metan ve su karışımı tıpkı Karadeniz'de olduğu gibi genellikle okyanusta bulunur).

Araştırmacılar, deniz tabanının altındaki serbest metan gazının son birkaç bin yıldır Karadeniz'in yüzeyine doğru yükselmediğini keşfetti. Yapılan açıklamada, "Bu, Tuna deniz bölgesindeki gaz hidrat yataklarının son buzul döneminde başlayan iklim değişikliklerine yanıt verdiğini gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.

Araştırmacılar, Karadeniz'in deniz tabanındaki kalın tortu tabakası gibi zorlu koşulların, deniz tabanının altına sıkışmış metan gazının yüzeye çıkmasını engellemiş olabileceğine inanıyor.

Rapor kapsamında Dünya yüzeyinin hemen altındaki katmanın özelliklerini tahmin eden sismik yansıma adı verilen bir süreç kullanıldı. Bu, su yüzeyinin altındaki tabakanın özelliklerini ölçmek için önemliydi. Derin denizde, gaz hidratlarının denizin yükselen sıcaklıklarına adapte olduğu bölgeler bulundu, ancak bu hidratları yukarıdan ve aşağıdan çevreleyen metan gazı yer almıyordu.

Karadeniz'de yürütülen çalışmanın bulguları, bilim adamları tarafından iklim krizinin ölçeğini ve etkisini tahmin etmek için kullanılan iklim modellemesi, çeşitli iklim reaksiyonlarının etkileşimlerini ve farklı bölgelerdeki nedenlerini simüle etme süreci için bir hayli önem arz ediyor.

Araştırmacılar, benzer bir modelleme sürecinin iklim değişikliğinden ciddi şekilde etkilenen diğer alanlara, örneğin birkaç gaz hidrat yatağına sahip Kuzey Kutbu bölgesine, bakmak için kullanılabileceğine inanıyor.

Çalışmanın yazarlarından jeofizikçi Michael Riedel, "Özetle, Karadeniz'in bu bölgesinde son buzul dönemle ilgili görünen çok dinamik bir durum bulduk" dedi.