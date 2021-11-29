Karadeniz'de yeni doğal gaz rezervi bulunduğuna dair söylentiler dolaşmaya başladı. Bazı haber sitelerinde çıkan haberler ile Karadeniz bölgesinde ikinci bir rezervin bulunduğunu aktarıldı. Bulunan rezervin, geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan ilk rezervden farklı olduğu da söylenenler arasında yerini aldı.

Türkiye, satın aldığı araştırma ve sondaj gemileri ile Doğu Akdeniz ve Karadeniz bölgesinde, derin deniz araştırmaları yapıyordu. Özellikle Karadeniz bölgesinde yapılan araştırmaların önemli sonuçlar verebileceği konuşuluyordu. Nitekim 2 yıl kadar süren ilk aramaların ardından müjdeli haber gelmişti.

Haziran 2021'de yapılan açıklama ile Amasra-1 isimli sahada 135 milyar küpten fazla doğal gaz rezervi olduğu duyurulmuştu. Bulunan ilk rezervin Türkiye'nin 10 yıllık ihtiyacını dahi karşılayabileceğinin altı çizilmişti.

Karadeniz'de Yeni Doğal Gaz Rezervi Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji Bakanı Fatih Bakan Dönmez geçtiğimiz günlerde, "Karadeniz'deki keşiflerimizin miktarını ve değerini artıracak yeni müjdeler için gün sayıyoruz" açıklamalarında bulunmuştu.

Bu kapsamda Türkiye’nin Karadeniz’de keşfettiği 540 milyar metreküp doğalgazın 2023 yılına yetişmesi için gece gündüz hummalı çalışmalar devam ederken bölgeden sevindirici bir haber daha geldi. Sabah’ta yer alan haberde "Karadeniz’de ikinci bir doğal gaz rezervi" bulunduğu ifade edildi.

Bahsi geçen rezerv hakkında açıklamalar aslında daha önce gündeme gelmişti. Gemilerin yaptığı ilk araştırmaların olumlu sonuçlandığı ve ilerleyen günlerde resmi açıklamaların yapılacağı aktarılmıştı.

Açıklamanın gecikmesinin arkasında ise araştırma ve sondaj gemilerinin çalışma mantığının yaptığı söylenmişti. Gemilerin gelişmiş teknolojiler ile yaptığı araştırmalar sonucu ilk olarak bölgedeki rezervler tespit ediliyor. Ardından yapılan ilk sondaj çalışmaları ile belirlenen rezervin büyüklüğü ve kalitesi gün yüzüne çıkıyor. Eğer rezerv çıkarmaya değecek kadar büyük ve kaliteli ise çıkarma çalışmaları yapılıyor.

Alınan bilgilere göre ikinci rezerv de yeteri kadar büyük ve yatırım yapmaya değecek kadar kaliteli doğal gaz içeriyor.