Büyük İddia: Karadeniz'de Keşfedilen Doğalgaz Bir Trilyon Metreküpün Üzerinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 21 Ağustos'ta yapılan açıklamada Tuna-1 sahasında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfedildiği duyurulmuştu. Şimdi ise büyük bir iddia ortaya atıldı.

Karadeniz'deki Doğalgaz Rezervi 1 Trilyon Metreküpün Üzerinde İddiası

Straturka.com tarafından yapılan haberde, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin 1 trilyon metreküpün üzerinde olduğu iddia edildi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detayları kademeli olarak açıklayacağı bilgisi söylendi. Bu iddia hakkında şu anda resmi bir açıklama bulunmuyor.

Straturka.com haber kaynağını adının verilmemesini isteyen bir Türk yetkiliye dayandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada "Kuyudan elde edilen veriler, aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor." cümlesine yer vermişti.

Konu hakkında resmi bir açıklama yapılır ise haberimizi güncelleyeceğiz. Sizler ortaya atılan bu iddia hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!