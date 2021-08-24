Karadeniz'in En Eski Yerleşim Yeri Zonguldak'ta Bulundu

Karadeniz en eski yerleşim yeri Zonguldak'ta. Batı Karadeniz’in kesişim noktasında yer alan İnönü Mağarası, 6 bin 500 yıllık tarihi eserleriyle bir ilke imza attı. Dr. Hamza Ekmen’in başkanlığındaki ekip bu bölgede 5 ayrı kültürün birleştiğini söylüyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yer alan İnönü Mağarası’nda tamamlanan arkeolojik kazı çalışmalar kapsamında Batı Karadeniz kıyısındaki en eski yerleşim yerinin bulunduğu dile getirildi.

Ereğli ilçesine bağlı Alacabük Köyü’nde bulunan İnönü Mağarası, binlerce yıla dayanan tarihiyle arkeolojik kazı çalışmalarına ev sahipliği yapıyor. İlk olarak 2017 yılında start verilen İnönü Mağarası çalışmaları, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Hamza Ekmen’in başkanlığında, Dr. Gülden Özkalalı Ekmen ve araştırma görevlisi Ali Güney ve öğrenciler tarafından yürütülüyor.

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Hem yerli hem de yabancı birçok arkeoloğun ilgisini çeken Zonguldak'daki mağara, Batı Karadeniz kıyılarındaki ilk yerleşim araştırmalarına dair önemli ipuçları sunuyor. Arkeolojik kazılar sonucunda edinilen bilgiye göre mağarada M.Ö. 4500-1000 / M.S. 10-12. yüzyılları içindeki kültürel özelliklerine dair önemli bilgiler yer alıyor.

Son yapılan çalışmalarda İnönü Mağarası'nda 5 ayrı kültürün bulunduğunu gözlemleyen araştırmak ekibi, bu bilgilerin Batı Karadeniz’in tarihine yönelik kritik detaylara sahip olduğunu söyledi. Araştırma koordinatörü Dr. Hamza Ekmen tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Mağarada günümüze en yakın tarihe ait birinci tabaka Selçuklu ve Bizans dönemlerini kapsıyor. Erken Demir Çağı'na tarihlenen ikinci tabakada ele geçen buluntular Balkan-Trakya göçlerine ilişkin veriler sunuyor. Geç Tunç Çağı’na tarihlendirilen üçüncü tabakada bulunmuş tohum kalıntıları ve dokumacılıkla ilişkili eserler Ereğli Müzesi’nde sergileniyor. Erken Tunç Çağı’na tarihlendirilen dördüncü tabakada ise süte dayalı bir üretimin günümüzden yaklaşık 4 bin 500 yıl önce yapıldığını gösteren kalıntılar bulundu.

İnönü Mağarası’nın beşinci tabakası, mağaranın ilk sakinlerine ait izleri barındırıyor ve Batı Karadeniz kıyısında bugüne kadar sistemli arkeolojik araştırmalarla tespit edilmiş en eski yerleşimi temsil eder. Genel olarak bakıldığında, İnönü Mağarası kazılarında elde edilen buluntu ve kalıntıların niteliği içinde bulunduğumuz coğrafyada tarih öncesi dönemlerde oldukça gelişmiş ve yüksek sanat seviyesine sahip topluluklarının yaşadığına dair güçlü kanıtlar sunuyor.”