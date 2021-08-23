Karadeniz Sel Felaketinin Öncesi ve Sonrası Uydudan Görüntülendi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel afetine ilişkin değerlendirme raporunu açıkladı. Karadeniz sel felaketinin öncesi ve sonrası uzaydan çekilen görüntülerle açığa çıkarıldı. İTÜ Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Merkezi (UHUZAM) görüntüleriyle desteklenen raporda çarpıcı tespitler yer alıyor.

Türkiye'nin ilk uydu yer istasyonu İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM), Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketinin uzaydan çekilmiş görüntülerini yayınladı. Felaketinin yarattığı tahribat, öncesi ve sonrasıyla kıyaslandı

Karadeniz Sel Felaketinin Öncesi ve Sonrası Endişelendirdi

İTÜ UHUZAM Müdürü ve İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yanalak, UHUZAM sayesinde sel bölgesinin uydu görüntülerini temin edebildiklerini aktardı. "Görüntülerde sel felaketinin etkileri çok açık bir şekilde gördük. Sel felaketi Karadeniz'in farklı bölgelerinde oldu ancak en çok Bozkurt ve Abana bölgelerinde can kayıplarına ve hasarlar oluştu" dedi.

Prof. Dr. Yanalak tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 yılda yağacak yağışın yarısı 2-3 gün gibi kısa bir sürede yağdı. Yanalak, "Özellikle iklim değişikliği sebebiyle yağışın dağılışı farklılaştı. Özellikle Bozkurt ve Abana bölgesine 1 yılda yağacak yağışın yarısı 2-3 gün gibi kısa bir sürede yağdı. Böyle olunca ciddi mal ve can kayıpları yaşandı. Bu durumu uydu görüntülerinde çok net bir şekilde görmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Üniversitemiz, Bozkurt'ta yaşanan sel afetine ilişkin değerlendirme raporunu hazırladı. @uhuzam görüntüleriyle desteklenen raporda yerleşim planlarının daha güvenli alanlarda yapılması ve dere ıslahının zorunluluğu ile ilgili öneriler yer alıyor.📄



Raporun tamamı için👇 — İTÜ - İstanbul Teknik Üniversitesi (@itu1773) August 23, 2021

UHUZAM uydu görüntülerini inceleyen uzmanlar köprü, bina ve yollarda belirgin hasarlar olduğunu ve bölgenin yeniden kontrollü bir şekilde inşaa edilebileceğini aktardı. İTÜ UHUZAM Müdürü Prof. Dr. Mustafa Yanalak sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Abana bölgesinde bir delta oluştuğunu görebiliyoruz. Yine bütün havza boyunca taşınabilen malzemelerin selle birlikte taşınıp yığıldığını görebiliyoruz. 30 metre genişliğinde olan dere yatağı sel sonrası 300- 350 metrelere kadar yayıldı. Yine burada birçok yıkılmış binalar ve köprüleri tespit ettik. Onun dışında yine belirgin bir şekilde yeşil alan ve futbol sahası gibi alanların tamamen kaybolduğunu ve sel altında kaldığını görebiliyoruz"

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