Bakan Karaismailoğlu’ndan Türksat 5A Açıklaması!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, söz konusu uydunun hizmete girmesiyle beraber uzay vatanda çok daha güçlü olacağımızı açıkladı. Bakan Karaismailoğlu tarafından yapılan açıklamanın tüm detayları haberimizde.

Bakan Karaismailoğlu, Türksat 5A Uydusunun Detaylarını Açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A’ya ilişkin oldukça önemli bir açıklama yaptı. Uydunun fırlatılma detaylarına ilişkin ilgili önemli bilgiler paylaşan Bakan Karaismailoğlu, uydunun Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde yer alan Cape Canaveral Üssünden Falcon 9 roketi ile uzaya gönderilmesine saatler kaldığını söyledi.

30 yıl boyunca uzayda hizmet verecek olan söz konusu uydunun manevra ve hizmet ömrünün diğer uydulara kıyasla çok daha uzun olacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, "Ülkemizin beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A'nın ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssünden Falcon 9 roketi ile uzaya gönderilmesine saatler kaldı. 31 derece doğu yörüngesinde yerini alacak olan Türksat 5A’nın hizmete girmesiyle birlikte, doğu ve batıya ek olarak, Ortadoğu ve Afrika Kıtası’nı da kapsama alanımıza ekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Bakan Adil Karaismailoğlu, “Türksat 5A'nın yörüngesinde hizmete girmesiyle birlikte, Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B ile birlikte, uzaydaki aktif haberleşme uydu sayımız 4’e çıkacaktır. Türksat 5A’nın da devreye girmesiyle birlikte, uzay vatanda çok daha güçlü olacağız” ifadelerini kullandı.

Türksat 5A Ne Zaman Fırlatılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından konu ile ilgili bir yazılı açıklama da yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye saatine göre 8 Ocak Cuma günü saat 04.28'de SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle ABD/Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden fırlatılacak uydu, 31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek” ifadelerine yer verildi ve açıklamaya şu şekilde devam edildi: