Karaman'da Vaka Sayısı Bayramdan Sonra 500'e Ulaştı!

Karaman Valisi, ildeki koronavirüs vaka sayılarındaki artış ile ilgili endişe verici açıklamalarda bulundu. Karaman'da vaka sayısı hızlı bir şekilde arttı. Ramazan Bayramı'ndan önce 120 olan vaka sayısı, bayramdan sonra 500'e ulaştı. Vaka sayılarındaki hızlı artış ile birlikte ikinci dalga ihtimali endişe yarattı. Detaylar haberimizde.

Karaman'da Vaka Sayısı Neden Arttı?

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, şehirdeki koronavirüs vaka sayılarındaki artış ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Vali Işık, Ramazan Bayramı sonrası vaka sayılarının çok hızlı bir şekilde arttığını belirtti.

Vali Işık, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bayramdan önce 120 olan vaka sayısı bayramdan sonra 500’e ulaşmış, yine vefat eden hasta sayımız ise 16 olmuştur. Bir anlamda sağlık personelimizin özverili çalışması, üstün gayreti boşa çıkmış, çekilen bu sıkıntıya rağmen hastalığın yayılma hızı önlememiştir" şeklinde konuştu.

Vali Işık, "Şimdi geriye dönüp acaba nerde hata yaptık deyip özeleştiri yapmamızın tam zamanı. Hatamız şu; rehavete kapıldık, sosyal mesafeyi korumadık, maske takmadık, hijyene dikkat etmedik. Bu üçüne dikkat etmediğimiz sürece bu virüs içimizde bir seri katil gibi dolaşmaya devam edecek. Oysa bunu yenmek elimizde. Lütfen gevşemeyelim rehavete kapılmayalım, temizliğe, sosyal mesafeye ve maske takma kuralına mutlaka uyalım" ifadelerini kullandı.