Karanlık Korkusu (Niktofobi) Neden Olur?

Karanlık korkusu veya niktofobi özellikle çocuklar arasında oldukça yaygın görülür. Bazı insanlar gündüzleri korku filmi izlerken korkmazken geceleri karanlıkta bir film izlerken korkmaya başlayabiliyor. Peki, bilim insanlarına göre bu neden oluyor?

Korku hissinin üzerine önemli bir çalışma gerçekleştiren bilim insanları, ışık ile beynin arasındaki bağlantıyı çözmüş olabileceklerini düşünüyor.

Beynin amigdala bölümü, bir canlının hemen hemen tüm hislerini düzenlemekle sorumlu olan bir bölümdür. Bu bölümünün görevlerinden biri de duyguları işlemektir. Sizin de tahmin edebileceğiniz üzere ışığa maruz kalmak ile karanlığa maruz kalmak arasında oldukça uçuk bir fark bulunuyor. Yeni çalışma da tam olarak karanlık ve ışığın beyin aktivitesi üzerindeki etkisine odaklanıyor.

Araştırmacılar tarafından yayımlanan makalede ışığın amigdalanın aktivitesinin bastırılmasına neden olduğuna yer verildi. Orta derecede ışığa maruz kalmak, bilim insanlarına göre amigdalayı loş ışığa maruz kalmaktan çok daha fazla baskı altında tutuyor.

Işığın varlığı, amigdala ile ventromedial prefrontal korteks yani beynin korku duygumuzu kontrol etmek ile sorumlu başka bir bölümü arasındaki bağlantıyı güçlendiriyor. Çalışma sırasında 30 saniyelik loş seviyede (10 lux), orta derecede (100 lux) ışığa ve karanlığa (<1 lux) maruz bırakılan 23 kişiden alınan fMRI taramaları analiz edildi. Bu taramalar toplamda 30 dakika sürdü.

Karanlık Korkusu (Niktofobi) Nasıl Geçer?

Tarama sonucunda orta derecede aydınlatmanın amigdala aktivitesinde önemli bir azalmaya yol açtığı, loş aydınlatmanın orta derece aydınlatmaya göre daha küçük bir azalmaya neden olduğu ortaya çıktı. Işıkların açık olduğu zamanlarda amigdala ve ventromedial prefrontal korteks arasında daha fazla bağlantı vardı.

Bu küçük grupla yapılan çalışmanın verilerini temel alacak olursak ışık beynimizin korku yönetim merkezini sürekli çalışır vaziyette tutabiliyor. Bunun tam olarak nasıl gerçekleştiğini anlamak için bilim insanlarının daha fazla veriye ihtiyacı var ancak bu beyin bölgelerindeki kopukluk daha önce kaygı ile ilişkilendirilmişti.

Işığın beynimiz üzerindeki etkisi oldukça büyük bir yere sahiptir. Işıkta meydana gelen değişiklikler ne zaman uyuyacağımızı ne zaman uyanacağımızı bilmemize yardımcı olabiliyor. Ayrıca ruh halimizi bile etkilediği zamanlar oluyor. Bu araştırmaya göre niktofobi olarak da bilinen karanlık korkusunun geçmesini sağlamak için ışığa başvurmak iyi bir fikir olabilir.