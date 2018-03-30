Karanlık Madde Bulunmayan Galaksi Keşfedildi

Karanlık madde bulunmayan galaksi keşfedildiği açıklandı. Yale Üniversitesinde çalışan bilim insanları, yaptıkları araştırmalar sırasında karanlık madde içermeyen bir galaksi bulduklarını duyurdular.

Yale Üniversitesinden Prof. Pieter van Dokkum'un baş yazarı olduğu makaleyle birlikte ortaya çıkan yeni bulgular, Dragonfly Telephoto Array ismi verilen bir teleskop yardımıyla elde edildi. Dokkum ve ekibi teleskobu uzayın derinliklerine çevirdiklerini ve Dünya’dan oldukça uzaktan, Samanyolu Galaksisi büyüklüğünde bir galaksiyi fark ettiklerini ve yaptıkları incelemelerde bu galakside karanlık madde olmadığını gördüklerini söylediler.

Hawaii'deki Gemini Gözlemevi, ABD Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Hubble Teleskobu ve diğer teleskoplarla daha detaylı incelenen ve NGC1052-DF2 adı verilen galaksinin kütlesi hesaplanarak, elde edilen verilerin sağlaması yapılmaya çalışıldı. AA’nın aktardığına göre; Van Dokkum, karanlık maddenin bulunmadığı NGC1052-DF2'yi gördüğünde hayretler içerisinde kaldığını dile getirerek, parlak kümeler halindeki yıldızların galaksinin her yerini kapladığını, galakside karanlık madde için bir boşluk bulunmadığını ifade etti. Van Dokkum, galakside sadece halka şeklindeki yıldızların ve yıldız kümelerinin bulunduğunu söyledi.

Nature dergisinde yayınlanan makaleyle detayları bilim dünyasıyla paylaşılan NGC1052-DF2 hakkında çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyen Dokkum, yeni katkılarla galaksi hakkında bilgilerini arttırmak istediklerini kaydetti.