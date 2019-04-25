Karanlık Madde Hakkında Artık Daha Çok Şey Biliyoruz!

Nereden geldik sorusunun cevaplarından birisi olabilecek karanlık madde, büyük gizemler barındırıyor. Bilim insanları bu gizemi çözebilmek için, bütün atom parçalarını çarpıştırmaya devam ediyor.

Atom parçacıklarının çarpışmasıyla ortaya çıkan karanlık madde, son derece önemli bilgileri kendi içerisinde barındırıyor. Hayatın ilk başlangıcı olarak tarif edilen atomların oluşma süreci, bu sayede daha net bir şekilde ortaya çıkarılabilecek. Bilim insanları protonları nötrona çevirebilen bir teknoloji sayesinde, karanlık madde hakkında artık daha çok şey biliyor.

Karanlık maddenin gizemleri yavaş yavaş çözülüyor

Bu işte büyük emeği geçen İtalya'daki XENON Collaboration, Proton parçalarının nötrona dönüşebilmesi için elektronları kullandı. Nötrona dönüşen protonlar, 2 elektron alarak bu dönüşümü gerçekleştirdiler. Karanlık madde oluşumunun da buna benzer ortaya çıktığı tahmin ediliyor.

Rensselaer Politeknik Enstitüsü’nün fizik bölümünde çalışan Yardımcı Doçent Ethan Brown, "Bu bozunumu, hareketli haliyle gördük. Bu şimdiye kadar doğrudan gözlemlenmiş en uzun ve en yavaş gerçekleşen süreç. Karanlık madde algılayıcımız, bunu gözlemleyecek kadar hassastı" ifadesini kullandı.

Karanlık madde ile ilgili gizemler bir bir çözülüyor. Eğer bu şekilde giderse bilim insanları, çok kısa bir süre içerisinde karanlık maddenin oluşumunu ortaya çıkarabilecek. Böyle bir durumda da nereden geldiğimiz sorusu, önemli ölçüde cevaplanmış olacak. Peki siz bu gelişmeler hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.