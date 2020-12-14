Son günlerde sosyal medya platformları başta olmak üzere birçok platformun öncülük ettiği karanlık mod furyasına Google’ın arama motoru da katılıyor. Paylaşılan bilgilere göre dünyanın en büyük arama motoru bilgisayar kullanıcılarına koyu mod desteği sunmaya hazırlanıyor. Şirket, arama motorunun sahip olduğu beyaz yoğunluktaki tasarımına özellikle geceleri göz atmaktan şikayetçi olan internet kullanıcılarına siyah tema seçeneği sunarak son zamanların en büyük sorunlarından birini çözebilir.

Google’ın Arama Motoru, Karanlık Mod Desteği Alıyor

Google, arama motorunu bilgisayarda kullanan kişilerin istediği karanlık tema seçeneğini nihayet getiriyor. 9to5Google’da paylaşılan bilgilere göre arama motorunun geliştiricileri şu anda arama motorunun masaüstü sürümünü kullanan kişilerin gözünün yorulmasına engel olacak bir özellik üzerinde çalışıyor.

Reddit kullanıcısı Pixel3aXL’a göre şirket testleri kısa aralıklarla yapıyor çünkü kullanıcılar yeni tema seçeneğini çok uzun aralıklarla görüyor. İnternet kullanıcılarının ana sayfasında söz konusu seçeneğin sürekli olarak bulunması şimdilik söz konusu olmaktan çok uzak görünüyor.

Kullanıcılar tarafından paylaşılan ekran görüntüleri, Google’ın yeni temasında arama motorunun çok fazla değişikliğe uğramadığını gösteriyor. Yeni tema seçeneğine bakıldığında bağlantı renkleri hâlâ mavi, Google logosunun yazı tipi aynı fakat logoda koyu arka planın üzerinde göz yormaması için düz bir gri renk hakim olduğu görülüyor.

Koyu Mod Nedir, Ne İşe Yarar?

Son zamanlarda birçok uygulamada yer almaya başladığı görülen koyu mod özelliği, herhangi bir web sitesi veya uygulamanın arayüzündeki parlak noktaların koyu renge çevrilmesini sağlayan bir özelliktir. Geceleri güneş ışığının gitmesi ve karanlığın ortamda daha yoğun olmaya başlanması ile web siteleri veya uygulamalardaki bu parlak kısımların bilgisayar kullanıcılarının gözünü daha fazla rahatsız ettiği görülür. Bu özellik, karanlık tema seçeneği bulunan uygulama veya web sitelerinde ise bilgisayar kullanıcılarının gözlerinin parlak renklerden olumsuz etkilenmesini büyük ölçüde önlemek için kullanılır.

Google’ın bu özelliği tam olarak ne zaman kullanıma sunacağı şu anda bilinmiyor. Karanlık temanın geleceği zaman bu ayın sonu da olabilir, 2021 yılının başları da olabilir fakat koyu temaların bu kadar yaygın kullanılmaya başlandığı bugünlerde bu süre mümkün olduğunca kısa tutulacaktır.