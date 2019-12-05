Karanlık Modu Unutun! Opera Süper Karanlık Modu Duyurdu

Android için karanlık mod desteğini sunan ilk tarayıcılardan birisi olan Opera işi daha ileriye taşımaya karar verdi.

Özelleştirilebilir Karanlık Mod

Opera, attığı adım ile birlikte karanlık modun özelleştirilebilmesine olanak sağlayan yeni ayarları duyurdu. Pek çok uygulama karanlık mod içerisinde siyah ve gri tonlarında (olması gerektiği gibi) renkler kullanırken Opera, bu ayarları kişiselleştirilebilir yaptı.

Yeni özellik ile birlikte tarayıcının ne kadar karanlık gözükmesini istediğinizi belirleyebileceksiniz. Bununla birlikte ekranın yaydığı mavi ışık miktarını değiştirebilmeniz için renk sıcaklığını da kişiselleştirmeniz mümkün olacak. Her iki ayar da ayarlar sekmesinde bulunan iki kaydırıcı ile kolayca düzenlenebiliyor.

Mümkün olan tüm seçenekleri aktif hale getirmek ve parlaklığı aşağıya doğru çekmek Opera tarafından 'süper karanlık mod' olarak adlandırılan bir görünümü sizlere sunar. Kişisel ayarlarınızı tamamladıktan sonra bu ayarları dilediğiniz zaman açıp kapatabilir, otomatik etkinleştirme saatlerini belirleyebilir ya da gün doğumu ile gün batımına sabitleyebilirsiniz.