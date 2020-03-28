Karantina Bölgelerine Bir Yenisi Daha Eklendi

Geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında Rize’de yer alan Kendirli beldesi ile 4 köy karantina altına alınmıştı. Karantina altına alınan bölge sayısı artmaya devam ediyor.

Han Mahallesi de Karantina Altına Alınmıştı

İstanbul'dan taziye için Van'ın Çaldıran ilçesine gelen bir kişi rahatsızlandığından dolayı hastaneye gitmişti. Hastanede yapılan testler sonucunda kişide yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilmesi üzerine Han mahallesi karantina altına alınmıştı.

Güvenlik güçleri, karantina altına alınan Han mahallesine giriş çıkışları kontrollü sağlıyor. Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilen kişi ise karantina altına alındı.

Karantina Bölgelerine Yozgat’ın Bir Köyü de Katıldı

Yozgat Valiliiği, Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı köyünün yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındığını açıkladı.

Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Çekerek İlçemize bağlı Yukarıkarahacılı köyünde koronavirüs salgınının kontrolü açısından, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında 27.03.2020 gününden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçilerek, köye giriş ve çıkışlar kapatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.