Karantina Ne Zaman Bitecek? Prof. Dr. Uğur Şahin Açıkladı

Karantina ne zaman bitecek? Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, merak edilen soruyu yanıtladı. Prof. Dr. Şahin tarafından yapılan açıklamanın ayrıntıları haberimizde.

Karantina Ne Zaman Bitecek Sorusuna Umut Veren Yanıt

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken dünyanın dört bir noktasında karantina uygulamaları devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda COVID-19'un İngiltere, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve Güney Afrika varyantları tespit edilmişti. Daha sonra ülkemize has mutasyon türünün tespit edildiği açıklanmıştı.

Son olarak Finlandiya, Fransa ve Japonya'da yeni bir mutasyonlu koronavirüs ortaya çıkmıştı. İngiltere ve Güney Afrika varyantlarının bulaşıcılığı önemli ölçüde arttırdığı biliniyor. Bu durum, salgının çok daha tehlikeli duruma gelmesine neden oluyor. Bununla birlikte vaka artışları son zamanlarda ciddi oranda arttı.

Mutant virüslerin ortaya çıkması salgının yeniden şiddetlenmesine neden oldu. Peki, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında büyük bir rol oynayan karantina süreci ne zaman sona erecek? BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, merak edilen soruya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Uğur Şahin, aşılama işlemleri her ne kadar yavaş olsa da yaz mevsiminde Avrupa genelinde COVID-19 salgınının kontrol altına alınacağını düşünüyor. Prof. Dr. Şahin ayrıca yaz mevsiminin sonuna kadar Almanya'da vatandaşların yüzde 70'inin aşılanacağını tahmin ettiğini söyledi.

T24'teki habere göre biyoteknoloji firması BioNTech CEO'su Prof. Dr. Şahin, "Pek çok Avrupa ülkesi ve ABD'de muhtemelen yaz mevsiminin sonunda karantinalara ihtiyaç kalmayacak. Düşük şiddetli vaka kümeleri olacak. Mutasyonlar olacak ama bizi korkutmayacak" şeklinde konuştu.

Türkiye'de BioNTech Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Uygulanacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hâlihazırda kullandığımız aşıdan farklı bir aşı olan BioNTech aşısının testlerde kullanılacak olan ilk 5800 dozu ülkemize ulaştı. Uygulanmak üzere, bu ay 4,5 milyon doz daha gelecek. Bu sırada aşının testleri tamamlanmış olacak. Bu aşı da aşı sırası gelenlere yapılacak" ifadelerini kullanmıştı.

Prof. Dr. Uğur Şahin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Her şey yolunda giderse bu ay sonunda Türkiye'de aşılamaya başlayabiliriz. 2021'in ikinci yarısında daha fazla aşı gönderilmesi konusunda çalışıyoruz" şeklinde konuşmuştu.