Karantina Süresi Değişti mi? Sağlık Bakanlığı Rehber Yayımladı!

Sağlık Bakanlığı, karantina süresi ile ilgili yeni bir rehber yayımladı. "Güncel Dönemde Covid-19 İlişkili İzolasyon ve Karantina Uygulamaları" isimli rehbere ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Karantina Süresi İçin Yeni Rehber Paylaşıldı

Sağlık Bakanlığı, "Güncel Dönemde Covid-19 İlişkili İzolasyon ve Karantina Uygulamaları" isimli yeni bir rehber yayımladı. Yayımlanan rehbere göre hatırlama dozu yapılmış veya son 3 ay içerisinde hastalığı geçirmiş kişiler COVID-19 yakın temaslısı olduğu takdirde karantinaya alınmayacak.

Söz konusu kategoride yer alan kişiler, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen gibi koruyucu önlemlere uyarak kendi semptomlarını da takip ederek günlük hayatına devam edebilecek. Bu kişiler, semptom meydana geldiği gün PCR testi yaptıracak.

Rehberde, "Yüksek riskli kişilere (yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları, immunsupresif hastalar vb. toplu yaşam alanları gibi) bakım verilen alanlarda kalan ve hizmet sunan kişilere bu kural uygulanmaz. Yüksek riskli kişilere hizmet veren kişiler için karantina uygulanmasa bile, 10 gün süreyle riskli gruba hizmet vermemelidir" ifadelerine yer verildi.

Hatırlatma dozu yapılmamış veya son 3 ay içerisinde hastalığı geçirmemiş veya aşısız kişiler için karantina 7 gün olarak belirlendi. Karantina döneminde belirti meydana gelmemesi halinde 7. günde test yaptırılmadan karantina sona erecek.

Karantina boyunca herhangi bir semptom gelişmesi durumunda belirtinin meydana geldiği gün PCR testi yaptırılacak. Raporda, "karantina süresi 7. gün sonlanmış olmakla birlikte kısmi risk nedeniyle bu kişiler 10 güne kadar maske ve mesafeye azami dikkat etmelidir" ifadeleri kullanıldı.

Yüksek riskli kişilere verilen alanlarda kalan ve hizmet sunan kişilere 10 gün karantina uygulanacak. Yüksek riskli kişilere hizmet veren kişiler için 7. gün karantina süreleri sonlanmış olsa bile 10 gün süreyle riskli gruba hizmet vermemesi önerildi.

Aşılama durumuna bakılmaksızın semptomları olan kişiler semptom başlangıcından itibaren, semptomu olmayan kişiler ise ilk PCR testi için numune alınmasından itibaren 7 gün boyunca izolasyona alınacak. Yedinci günün sonunda semptomsuz veya hafif semptomlu olup son 24 saat içinde antipiretik almaksızın ateşi olmayan kişilerin izolasyonu PCR testi yapılmaksızın sonlanacak.

Yüksek riskli kişilere bakım verilen alanlarda kalan ve hizmet sunan kişilere 10 gün izolasyon uygulanacak. Yüksek riskli kişilere hizmet veren kişiler için 7. gün izolasyon süreleri sonlanmış olsa bile 10 gün süreyle riskli gruba hizmet vermemesi önerisinde bulunuldu.