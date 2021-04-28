Karantina Takip Sistemi Başladı: Elektronik Bileklikler Devrede!

Karantina takip sistemi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) geçtiğimiz günlerde başladı. Takip sistemi kapsamında havaalanına gelen yolculara elektronik bileklikler takılıyor. Güvende Kal uygulaması ve bileklikler sayesinde kişilerin anlık konum takibi yapılabiliyor. Böylece kişilerin evlerinde ya da kalacakları tesislerde güvende olmaları mümkün hale getiriliyor.

Karantina Takip Sistemi, Elektronik Bileklikler ile Uygulanmaya Başladı

KKTC'de kapalı turizmi canlandırmak için uygulanmaya başlayan takip sistemi kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi Teknokent firması Borda Teknoloji tarafından geliştirilen elektronik bileklikler kullanılmaya başladı. Bilekliklerin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Turkcell'in mobil uygulaması Güvende Kal da kullanılıyor.

Yolcular, KKTC havalanına gelmeden önce App Store ve Google Play Store üzerinden Güvende Kal uygulamasını indirip gerekli bilgileri girmesi gerekiyor. Havaalanında yer alan yetkililer, karantinaya girecek kişilere elektronik bileklik takıyor. Karekod (QR kod) ile eşleşen bileklikler, çıkarılması durumunda sinyal veriyor. Belirtilen süre zarfı içerisinde kişilerin karantina döneminde konaklayacakları yere gidip Güvende Kal uygulaması üzerinden konumlarını işaretlemeleri gerekiyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell'in saha operasyonu ekibi, telefon sinyali üzerinden yolcuları takip ediyor. Böylece yolcuların karantina alanına ulaşıp ulaşmadığından emin olunuyor. Konum işaretleme işlemini gerçekleştiren yolcuların bileklikler ve Güvende Kal uygulaması üzerinden anlık konum takibi yapılıyor. Karantina alanının dışına çıkılması, telefon ile bilekliğin bağlantısının kesilmesi ve bilekliğin çıkarılması gibi durumlarda Karantina Takip Merkezine sinyal ulaşıyor.

Borda Teknoloji Kurucu Ortağı ve CEO’su Akın Altunbaş, "Günlük hayatı ve konforu etkilemeyecek şekilde tasarlanmış bileklikler hafif olmalarının yanı sıra anti-bakteriyel özellikte ve uzun pil ömrüne sahiptir. Yurt dışında, karantina takibinin yalnızca cep telefonları ile yapıldığı uygulamalar oldu" şeklinde konuştu ve şu şekilde devam etti:

"Bu tip modeller, kişinin telefonunu karantina alanında bırakarak dışarı çıkması gibi durumlarda yetersiz kalmaktadır. Güvende Kal uygulaması gibi bileklikler ile cep telefonu birlikte çalıştığı durumlarda ise kişiler karantina alanlarının dışına çıktığında, cep telefonu ile bağlantıları koptuğunda ve bilekliklerini çıkarmaya teşebbüs ettiklerinde operasyon merkezine otomatik bildirimler iletilmektedir."

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, "Biz Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak bu proje ile ilgili uzun bir hazırlık dönemi geçirdik. Uygulama kendi mühendislerimiz tarafından geliştirilirken, sistemin en önemli parçalarından birisi de Borda tarafından geliştirilmiş olan elektronik bileklikler. Amacımız hem sağlık, hem de ekonomik açıdan memleketimize faydalı olmak. Umudumuz bu projenin dünyaya da örnek olmasıdır" dedi.