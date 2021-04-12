Karantina Trendleri: İnsanlar Karantinada Neler Aratıyor?

Karantina trendleri neler? İnsanlar karantinada neler aratıyor? Google, bu ve buna benzer soruların yanıtını vermek için insanların arattığına bağlı olarak karantinadaki en popüler aramalara odaklanılan bir araç geliştirdi.

Google'ın Karantina Trendleri Ne İşe Yarıyor?

Yeni tip koronavirüs geçen yıl dünyanın dört bir yanına yayıldığında dünya genelini bir endişe çevrelemiş ve uzmanlar, insanların virüse karşı bilinçlenmesine yardımcı olacak uyarılarda bulunmaya başlamıştı.

Uzmanların insanlara yaptığı uyarıların başında genellikle koronavirüse karşı alınan tedbirler geldi. Bu tedbirler, virüs ile benimsenen maske, sosyal mesafe ve hijyen üçlüsü oldu. Dünyanın dört bir yanında etkisini şiddetli bir şekilde sürdürmeye devam eden COVID-19'a yakalanmamak için insanlar hala sosyal mesafe tedbirine bağlılığını koruyarak gerekli olmadıkça evden çıkmamaya çalışıyor.

Virüs, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan bir süre sonra dünyaya yayıldıktan sonra insanlar eve kapanınca internet kullanım oranında da önemli bir artış meydana geldi. İnsanlar, evde kaldığı süre zarfında can sıkıntısı gibi sorunlarla mücadele etmek için internete güvendi ve bu da internet kullanım oranının artmasını sağladı.

Karantina bazı insanlar için geçmek bilmeyen büyük bir can sıkıntısına neden olurken bazı insanlar için de son derece verimli günler anlamına geldi. Örneğin bazı insanlar karantina sırasında meraklı olduğu alanlarda aramalar gerçekleştirdi ve bunu yapmaya da devam ediyor.

Dünyanın önde gelen şirketlerinden Google da kullanıcıların karantina sırasında neler arattığını, nelerle ilgilendiğini gösteren bir araç geliştirdi. Bu araç virüsün dünyaya yayıldığı andan itibaren kullanıcıların yaptığı aramalara dayanıyor.

Google söz konusu aracına lockdown trends yani karantina trendleri ismini verdi. Aracı kullanmak için lockdown trends sayfasına gitmeniz ve belirli bir tarihi seçmeniz yeterlidir. Örneğin 20 Mayıs 2020 tarihinde karantinadaki internet kullanıcılarının en çok nelerle ilgilendiğini öğrenmek için aracın takviminden Mayıs 2020 bölümüne gelmek ve "20" sayısına tıklamak yeterli olacaktır. Örneğin 20 Mayıs 2020'de Google Trends verilerine göre dünya genelinde en çok aratılan konu, büyük hayvan avcılığı olmuş.

4 Temmuz 2020 tarihine gittiğimizde de en çok trend olan konunun "tap dansı" olduğunu görüyoruz. Yakın bir geçmişe gidecek olursak 16 Şubat 2021'de doğa fotoğrafçılığı öne çıkmış. Siz de hangi aramaların yapıldığını merak ettiğiniz tarihleri seçerek trendlerle ilgili fikir sahibi olabilirsiniz.