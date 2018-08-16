Karbondioksit Emen Mineral Geliştirildi

Bilim insanları, atmosfere zarar veren karbondioksiti uzun süre depolamamızı sağlayacak manyezit minerali geliştirmeyi başardıklarını açıkladılar. Kanadalı bilim insanları, laboratuvar ortamında ürettikleri mineralle birlikte fosil yakıtların atmosfere saldığı karbondioksiti emebileceklerini söylediler.

Laboratuvar ortamında oluşturulan mineral ile birlikte fosil atıkların oluşturduğu ve atmosferde biriken karbonun toplanmasının mümkün olacağı dile getirildi. Atmosferde toplanarak sera etkisinin oluşmasına sebep olan karbondioksitin, yeni mineralin kullanımıyla sadece birkaç günde toplanabileceği müjdesini veren bilim insanları, yeni mineralin tam anlamıyla işe yaraması durumunda sera etkisine yol açarak atmosferin ısısını yükselten gaz emisyonlarını engellemenin esas aleti olacağını belirttiler.

Kanada’da yapılan araştırmadan çok önce, mücevher yapmakta ve birçok sanayi tesisinde kullanılan manyezit mineralinin karbon depolama özelliğinin bulunduğu biliniyordu. Yapılan araştırmalar, bir ton manyezitin atmosferden bir tondan fazla karbondioksit toplayabildiğini net şekilde göstermişti.

Trent Üniversitesinde yapılan araştırmanın başındaki isim olan Profesör Lan Power, dünyanın yüzeyinde yer alan manyezitin oluşmasının binlerce yıl alacağını ifade etti. Power, ekibiyle birlikte manyezit oluşumunu hızlandırmak adına geliştirmeler yaptıklarını ve düşük ısıda doğal olarak manyezit oluşturmayı başardıklarını kaydetti. Manyezit kayasının oluşmasını hızlandırmak için polistiren mikroküreleri katalizör olarak kullanıldığı ve manyezit kayalarının oluşma sürelerinin 72 güne indirildiği söylenenler arasına girdi.

Şimdilik deneysel olan ve geliştirme sürecinin sonunda tamamen işlevsel hale getirilmesi amaçlanan işlemle birlikte kısa sürede manyezit minerali oluşturulabileceği ve oluşturulan minerallerle atmosferdeki karbondioksitin azaltılabileceği vurgulandı.