Karbondioksit Miktarı ve Küresel Isınma, Ormanların Geleceği için Önem Taşıyor

Normalde dünyada hayvanlar ve bitkiler arasında bir denge vardır. Hayvanlar oksijen, bitkiler ise fotosentez yapmak için karbondioksit tüketerek bu dengeyi sağlar. Her ne kadar bitkiler karbondioksite ihtiyaç duysa da artan karbondioksit seviyesi bir yandan da küresel ısınma için risk oluşturuyor.

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayınlanan araştırma, karbondioksit ile küresel ısınma arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlıyor. Normalde ağaçların havadaki karbondioksit miktarını azaltarak iklim değişikliğinin etkilerini azaltacağı düşünülse de yapılan araştırmaya göre ancak belli bir noktaya karşı karbondioksitin yoğunluğu, yükselen sıcaklıkları tolere edilebilir. Ancak hava sıcaklığı karbondioksit seviyesinden daha hızlı artarsa belli bir eşiğin aşılması sonucu ormanlar da sıkıntı yaşayabilir.

Bazı ağaç türleri stresli ve kurak ortama uyum sağlayabiliyor. Bunu yapmak için ise yapraklarının şekillerini değiştirebiliyor ya da fotosentez yaparken kullandıkları karbondioksit oranlarında değişiklik yapabiliyorlar. Bu sayede ortama uyum sağlayarak iklim değişikliğinin neden olduğu değişiklikleri tolere edebiliyorlar. Ancak bu duruma uyum sağlayamayan ağaçların ise büyümesi duruyor ve hatta ölebiliyorlar.

PNAS’in yaptığı araştırmada ağaçların fizyolojileri yani topraktan nasıl su çekip yapraklarına ulaştırdıkları ve bu süreçlerin artan hava sıcaklığı nedeniyle artan karbondioksit ve artan su sıkıntısına nasıl tepki verdiklerini gözlemlediler. Araştırmaya göre ağaçların değişen duruma uyum sağlayabilmeleri için artan her bir Santigrat derece için karbondioksit yoğunluğunun milyonda 67 birim artması gerekiyor. Araştırmacıların oluşturduğu modele göre gelecekte yüzde 71 olasılıkla bu senaryonun gerçekleşmesi bekleniyor.

Araştırma, ağaçların ileride bu duruma uyum sağlama olasılığı olduğunu gösterse de dış koşulların farklı çevrelerde nasıl etkisi olacağını görmek için daha çok araştırma yapılması gerekiyor.