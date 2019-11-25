Karbondioksit Salınımı İnsanlık Tarihinin En Üst Seviyesine Çıktı

Karbondioksit konsantrasyonu için yapılan ölçümler 2018 yılında hızla tırmanmaya devam ettiğini ve yavaşlama belirtisi göstermediğini ortaya koyuyor.

Dünya için Büyük Tehdit

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından yayınlanan yeni rapora göre sera gazı konsantrasyonları, 2018 yılında artmaya devam etti. Küresel ısınmaya katkıda bulunan üç sera gazı seviyesinin de artığına dikkat çeken örgüt, konu hakkında sert değerlendirmelerde bulundu.

Rapor, bu üç sera gazını detaylandırmaktan geri kalmadı: karbondioksit, metan ve azot oksit. Bu gazlar, ısıyı hapsederek atmosferde uzun süreler kalabilme yeteneğine sahip. Konsantrasyon ne kadar yüksek olursa beraberinde o kadar fazla ısı tutabiliyor. Ölçülen gazlar arasında küresel ısınmaya en büyük katkıyı ise karbondioksit veriyor.

Konu hakkında açıklama yapan WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, "Paris İklim Anlaşması kapsamında verilen taahhütlere karşın, atmosferdeki sera gazı konsantrasyonunda bir yavaşlama işareti yok." dedi.

5 Kasım tarihinde 11.000 civarında bilim insanı, 'iklimsel acil durum' ilan etmişti. Söz konusu gelişmeleri günlük hayatta önemsemesek de, dünyadaki tüm yaşam için büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu zararlar arasında insan sağlığı üzerindeki olumsuz etki, türlerin yok olma tehditi ve sıcaklıkların hızla yükselmesi örnek verilebilir.