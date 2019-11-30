Karbondioksit Tüketen Bu Bakteri Türü Enerji Üretecek

Bilim insanları tarafından keşfedilen ilginç bir bakteri türü karbondioksit tüketerek yaşamını sürdürüyor. Ancak onu ilginç yapan detay ise sonuç olarak ne ürettiği. İşte haberimizin detayları.

"Escherichia Coli" olarak adlandırılan bu bakteri türü karbondioksit tüketerek farklı bir enerji ortaya çıkarıyor. Günümüzde yeryüzündeki enerjinin bir kısmı biyoenerji olarak üretilmek isteniyor. Canlıların, inorganik karbondioksiti enerjiye dönüştüren ototrof canlılar ve organik bileşenleri bir enerjiye dönüştüren heterotrof canlılar olarak ikiye ayrıldığını kaydeden bilim insanları ototrof organizmaların bioenerjide yaygın olarak kullanılabileceğini ifade etti.

Karbondioksit tüketen bu bakteri gelecekte karbon salınımını engelleyebilir

Enerji üretimi ile ilgili en büyük yanlışlardan birisi de hiç şüphesiz ortaya çıkan karbondioksit ile ilgilidir. Günümüz bilim insanlarının bazıları enerji üretirken etrafa kirli gazların yayılmasının önlenebileceğini söylüyor.

Araştırmalarda öncü olarak yer alan biyolog Ron Milo, temel amaçlarının karbon salınımının yol açtığı küresel ısınmaya sürdürülebilir gıda ve yakıt üretimi ihtiyacına yanıt verilmesi olduğunu söyledi. Bu sayede daha yaşanabilir bir dünyanın dizayn edilebileceğini ifade etti.

Bu konsept işlevsellik bakımından değerlendirildiğinde geleceğin enerji üretim modeli olabilir. Peki sizce bu tür çalışmalar sürdürülebilir bir yaşam için yeterli mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.