Kargosunu Alırken 2,3 Milyon Euroluk Senet İmzaladı

Yozgatlı İbrahim Hazer kargosunu alırken 2,3 milyon euro senet imzaladığını anlamadı. Kargosunu teslim aldığını ve sonrasında ise bunu onayladığını zanneden adamın evine ve iş yerine haciz geldi.

1978 yılında Yozgat'ın Çayıralan ilçesi Günyayla köyünden Almanya'ya taşınan İbrahim Hazer, 2015 yılında Ankara merkezli kurduğu şirket üzerinden Almanya'daki devlet ihalelerine girerek inşaat sektörüyle ilgilenmeye başlamıştı.

Ancak Türkiye'de kaldığı dönemde doğup büyüdüğü köyü ve ilçesine yatırım yapan Hazer, bu yatırımlar sonrasında kaymakamlık, belediye ve çeşitli kurumlardan teşekkür plaketleri almaya başladı.

Kargo alırken 2,3 milyon euro senet imzaladığını anlamadı

Habertürk'de yer alan yeni bir dolandırıcılık haberine göre ise plaketlerin birçoğunu kargoyla teslim alan Hazer, yeni bir kargo suçunun kurbanı oldu.

Geçen eylül ayında yine bir kuryeyle teşekkür plaketi geldiğini, ancak plaketi teslim alırken imza bölümü kesilerek kargo teslim tutanağının altına yerleştirilen 2 milyon 300 bin euroluk borç senedine imza attığını öğrendi.

Bu imza sonrası dolandırıldığını fark etmeyen Hazer, aylar sonra mal varlığına gelen hacizle büyük bir borç altına girdiğini fark etti.

Kargo şirketinin aracıyla geldiğini ve imza attırmak için acele ettirildiğini dile getiren İbrahim Hazer, "Beni telefonla aradılar. 'Size özel bir kargo var, başkasına teslim edemeyiz' dediler. Normal bir araç geldi. 'Aracımız arızalandı, bu aracı başkasından aldım, acele götüreceğim' diyerek beni acele ettirip, kargo tutanağını imzalattılar." dedi.

"Kargo paketinden Konya Yozgatlılar Derneği tarafından gönderilmiş gibi gösterilen bir teşekkür plaketi ve altından bir kilo Konya şekeri çıktı. Sonradan araştırdığımda da böyle bir derneğin olmadığını ve kargo tutanağının altına dolandırıcılar tarafından boş senet yerleştirildiğini öğrendim."

Almanya'da yaşayan bir vatandaştan borç almış gibi gösterildiğini ve senedin üzerine 2 milyon 300 bin euro (yaklaşık 35 milyon lira) borç yazıldığını ifade eden Hazer, dolandırıcıların senedi bir kişiye ciro ettirdiğini ve evine, iş yerine haciz gönderildiğini aktardı.

İcra müdürlüğüne teminat yatırdıktan sonra haciz işlemlerini askıya almayı başardığını ifade eden Hazer, "Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Menfi tespit davası açtım, teminat yatırarak yapılan icranın durdurulmasını sağladık. Teminatı veremeseydim, bankadaki param karşıdakilerin olacaktı." şeklinde konuştu.

Bu konuda yeni yasa çıkartılması gerektiğini ifade eden şanssız adam, kişisel senetlerde bir limit belirlenmesi ve limit üzerinin noter aracılığıyla yapılmasını istedi.

Bu sayede dolandırıcıları engelleneceğini ifade eden Hazer diğer vatandaşları uyarmayı unutmadı: "Vatandaşlara da tavsiyem; imza atarken on kere düşünsünler, altına üstüne baksınlar, attıklarını kontrol etsinler. Mağdur oldum. Onurum zedelendi. Herkes imza atmadan önce on kere düşünsün."