Kargo Gemisi Kaptanının Cesedi ile 6 Ay Denizlerde Dolaştı

Adı verilmeyen bir kargo gemisinde kaptanlık yapan Romanya uyruklu Dan Sandu, birinin başına gelebilecek en talihsiz olaylardan biri ile karşılaştı. Kargo gemisinin kaptanlığını üstlenen 68 yaşındaki Randu, seyir sırasında hayatını kaybetti. Sonrasında yaşananlar ise akıllara durgunluk verecek cinstendi. Böylece bir kargo gemisi kaptanının cesedi ile altı ay denizlerde dolaşmış oldu.

Amerika'nın ünlü haber mecralarından The Wall Street Journal, son zamanlarda gördüğümüz en garip hikayelerden birini okuyucuları ile paylaştı. Yaklaşık altı ay önce evinden çıkarak, kaptanlığını yapacağı kargo gemisine katılan 68 yaşındaki Dan Sandu, seyir sırasında bilinmeyen bir sebepten hayatını kaybetti.

Kaptanın öldüğünü şirkete ve gerekli makamlara bildiren mürettebat, bir sonraki limanda bedeni yetkililere teslim etmek üzere gemideki buzdolabına kaldırdılar. Normal prosedüre göre gemide hayatını kaybeden biri, bir sonraki limanda yetkililere teslim ediliyor ve bürokratik süreç işlemeye başlıyordu.

Kaptanının oğlu Andrei Sandu tarafından aktarılana göre, çeşitli sebeplerden babasının bedenini hiçbir ülke kabul etmedi. Andrei, "2021 yılındayız, altı aydır babamın bedenini alamıyoruz, bu nasıl olabilir?" cümlelerini kurdu.

Kargo Gemisinin Kaptanının Cesedi Neden Kabul Edilmedi?

Kaptanın aslında ilk limanda gemiden indirilmesi gerekiyordu. Buna rağmen altı aydır 13 farklı ülke gezegen gemideki beden, hiçbir ülke tarafından kabul edilmedi. Kabul etmeyen ülkeler ise COVID-19 bahanesine sığınıyorlardı.

Pandeminin başlamasından sonra gemi mürettebatının birçok ülkeye girişleri yasaklanmıştı. 13 ülkedeki yetkililer ise bu kuralları işaret ederek, cansız bedeni dahi aşağı indiremeyeceklerini aktarıyorlardı.

İşin daha kötü tarafı ise kaptanın bedeni, mürettebatın kolayca girebileceği ve her gün kullanılan buzdolabının içinde kalmıştı. Gemide, herhangi bir şeyi daha soğuk tutacak başka bir yer olmadığından, kaptan buzdolabının içinde altı aydır cansız şekilde yatıyordu.

Altı aylık mücadelenin ardından ise Ekim ayının son günlerinde kaptanın bedeni ailesine teslim edilebildi. Yaşananlardan geminin işletmecisini sorumlu tutan Andrei Sandu, yetkililerden hesap soracağını dile getirmekten çekinmedi. Talihsiz kaptanın bedeni ise Romanya'daki köyüne defnedildi.