Kargo Paketinde Virüs Var Mı? Bilim Kurulu Üyesi Yanıtladı

Kargo paketlerinde virüs var mı? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, kargo paketleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Kargo Yolu ile Koronavirüs Bulaşır Mı?

Sözcü'nün aktardığı habere göre, Prof. Dr. İlhami Çelik yaptığı açıklamada "Kargodan gelen pakette sizi hasta edecek virüsün olması imkansız gözüküyor. Virüs elbette bulunabilir; ancak insanı hasta edecek oranda bulunmaz. Bunlardan endişe etmeye gerek yok" cümlelerine yer verdi.

Çelik açıklamasının devamında kişisel araç kullanımında maske takmaya gerek olmadığını ve 4 günlük kısıtlamayı son kısıtlama olarak gördüklerini ifade etti. 4 günlük sokağa çıkma yasağı bu gece 00:00'da başlayacak. Yasak 81 ilde 23-24-25-26 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak.

Türkiye Koronavirüs Tablosu 21 Mayıs

21 Mayıs itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 153.548 oldu. Toplam can kaybı ise 4.249'a yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 820, toplam entübe hasta sayısının ise 424 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 114.990 olarak açıklandı.