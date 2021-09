Kargo Teslimat Drone'u Karga Saldırısına Uğradı (Video)

Kargo teslimat drone'ları karga saldırısına maruz kalıyor. Teknoloji devi Wing, kuş saldırıları nedeniyle eve teslim hizmetini durdurmak zorunda kaldıı. Avustralya'nın Canberra kentinde hizmet veren operatör, ornitoloji uzmanlarından yardım alarak kuşların davranışlarını değerlendireceklerini açıkladı.

The Canberra Times'ın haberine göre Avustralya'nın Canberra kentinde bir eve teslimat drone servisi, cihazlarının yuvalarını koruyan kuzgunlar tarafından saldırıya uğraması üzerine geçici olarak teslimat yapamadı.

Kargo teslimat drone'larına karga saldırısı

Google'ın çatı şirketi Alphabet tarafından işletilen Wing, 2019'dan beri Canberra sakinlerine kahve, ilaç ve ofis malzemeleri gibi küçük eşyaları teslim ediyor.

Ancak Salı günü, uçan makinelere saldıran birkaç kuzgun vakası nedeniyle hizmetin duraklatacağı duyuruldu. Bu geçici duraklatma, Canberra'nın devam eden koronavirüs pandemisi nedeniyle drone teslimatlarına olan talebin arttığı bir zamanda yaşanmasıyla dikkat çekiyor.

Kuzgunlar tarafından gerçekleştirilen son saldırı videoya alındı ​​ve her sabah servisle kahve sipariş eden yerel bir sakin olan Ben Roberts tarafından çevrim içi olarak yayınlandı. The Canberra Times'a şunları söyledi: "Yavrularının olduğu yuvayı korumak için birini indirmeleri an meselesi. Terminatör falan olduğunu düşünüyorlar."

Şahinler ve kama kuyruklu kartallar gibi diğer kuşların yanı sıra saksağanların da dronelara saldırdığı bilinmekte.

Wing tarafından yerel bölgedeki müşterilere yapılan açıklamada, "Bölgede bölgesel davranışlar sergileyen ve hareket eden nesnelere saldıran bazı kuşları tespit ettik" dedi ve şöyle devam etti:

"Bu yuva yapma mevsimi boyunca yaygın olsa da çevrenin güçlü koruyucuları olmaya kararlıyız. Hizmet verdiğimiz bölgelerde kuş yaşamı üzerinde minimum etkiyi sürdürmeye devam etmek istediğimizden emin olmak için ornitoloji uzmanlarının bunu daha fazla araştırmasını istiyoruz."

Teslimat hizmeti operatörü Wing, araştırmacıların kuşların davranışlarını değerlendirirken hizmeti askıya alacaklarını söyledi.

Kuşbilimci Neil Hermes ise kuzgunların çok bölgesel olmalarına rağmen daha önce hiç insansız hava araçlarına saldırmadıklarını söyledi. "Köpeklerin ve yuvalarının etrafında hareket ederler, ancak dronlara saldırmaları yenidir" dedi.

UAV Training Australia'nın baş pilotu ve eğitmeni Wayne Condon ise drone operatörlerinin bilinen yuva yapma yerlerinden kaçınmaları gerektiğini söyledi. "Günün sonunda bu onlara ait bir gökyüzü ve biz ziyaretçiyiz. Yeterince hızlı hareket ederseniz uçağınızı kurtarabilir ve kuşa zarar vermeyebilirsiniz." dedi.