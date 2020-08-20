Kariyer.net'ten Kullanıcı Verileri Hakkında Açıklama

Geçtiğimiz saatlerde KVKK tarafından yapılan açıklamada Kariyer.net'ten 50 bin kullanıcının kişisel verilerinin çalındığı bilgisi paylaşılmıştı. Kariyer.net konu hakkında açıklama yaptı. İşte Kariyer.net tarafından yapılan açıklama.

Kariyer.net Kullanıcı Verileri Hakkında Açıklama Yaptı!

Marketing Türkiye, Kariyer.net Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Barış Karadenizli'ye ulaştı. Karadenizli, Marketing Türkiye'ye açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada 12 Ağustos'ta bir internet sitesinden Kariyer.net sistemine bir dosya yüklendiği ihbarının alındığı ve gerekenlerin hemen yapıldığı söylendi.

Karadenizli açıklamasının devamında sisteme yüklenen dosyada kullanıcılara ait olan verilerin yer aldığını, kullanıcıların verileri ile siteye giriş yapılmaya çalışıldığını belirtti ve şunları söyledi:

"Verilerin bizden çalındığına dair algı yanlış. Araştırmalarımız sürüyor ancak bizim sistemimizden kaynaklı bir sorun görünmüyor. Tedbir olarak tüm şifreleri algoritimik sistemlerle değiştirdik. Hesaplarına ulaşan kullanıcılara da bilgilendirme yaptık. Yasal mercilerle görüşmelerimiz de devem ediyor. Kariyer.net kullanıcılarının endişeleneceği bir durum yok."

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