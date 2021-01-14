Karne Notları Nasıl Belirlenecek? MEB Açıkladı

Karne notları nasıl belirlenecek? Öğrenciler ve veliler karne notlarının nasıl belirleneceğini merak ediyor. Karne notları nasıl belirlenecek? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merak edilen soru ile ilgili resmi bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklama haberimiz içerisinde yer alıyor.

Karne Notları Nasıl Belirlenecek?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ilk ve ortaokullarda karne notlarının derse katılım puanları ile belirleneceği, birinci dönem yapılmış yüz yüze sınavların karne notu değerlendirmesine dahil edilmeyeceği duyuruldu.

5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak.

İllere gönderilen yazı ile birlikte ilkokul 4. sınıflarla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan yüz yüze sınavların dönem sonu puan değerlendirmesine dahil edilmeyeceği bilgisi geldi. İsteyen veliler, 21 Ocak'a kadar okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, yapılan sınavlardan alınan puanların karne puanı değerlendirmesine dahil edilmesini isteyebilecek.

Karneler Verilecek Mi?

İlkokul ve ortaokullarda eğitim öğretim yılının birinci döneminde karne basımı ve dağıtımının yapılmayacak. Karneler elektronik ortamda erişime açılacak.

Sizler MEB tarafından yapılan açıklamayı nasıl buldunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Okullar Ne Zaman Açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz haftalarda bir açıklama yapmış. Selçuk yaptığı açıklamada şu cümlelere yer vermişti:

Okulların açılmasını biz de istiyoruz ama duruma bakılacak. Önümüzdeki hafta Kabine toplantısında bu konu tekrar değerlendirmeye alınacak. Bu tür kararları almak tamamen veriye bakma gerekliliği doğuruyor. Muhtemel senaryolar değerlendirilip okul kararı verilecek.

4 Ocak bizim için umut vaad eden bir tarih açıklamasında ifade etmek istediğim, okulların bir an önce açıklaması yönünde bir talebim var. Tüm bunlara baktığımda 4 Ocak iyimser bir tahmin.

Yarıyıl tatilini öne almak senaryolar arasında bulunuyor.

Öğretmenlerin bir an önce aşılanması için çalışma sürüyor.

150 bin tablet dağıtıldı, Ocak'ta 500 bin hedefi var. Dağıtılan tabletlerle internet desteği de veriliyor.

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor.