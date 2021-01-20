Karneler Ne Zaman ve Nereden Görüntülenecek?

Karneler ne zaman açıklanacak? Karneler nereden öğrenilecek? Öğrenciler ve veliler karnelerin ne zaman, nereden görüntüleneceğini merak ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle dersler online olarak veriliyor. Peki karneler ne olacak? Ne zaman verilecek? Gelin hep beraber detaylara yakından bakalım.

Karneler Ne Zaman Açıklanacak? Karneler Nereden Öğrenilecek?

Öğrenciler ve veliler karnelerin ne zaman ve nereden alınacağı hakkında araştırmalar yapmakta. Detaylar şu şekilde:

Öğrenciler karnelerini online sistem üzerinden alacak.

Karneler 22 Ocak 2021 Cuma günü e-Okul sistemi üzerinden görüntülenmeye açılacak.

Takdir ve teşekkür belgeleri de e-Okul sisteminden görüntülenebilecek.

22 Ocak 2021'de öğrenciler 3 haftalık yarıyıl tatiline çıkacak.

e-Okul VBS İndir

Hemen aşağıda yer alan indirme linkinden e-Okul uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.

Okullar Ne Zaman Açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te katıldığı Neler Oluyor programında yüzyüze eğitimle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim için tarih verdi. Selçuk yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

Bizim baktığımız yer Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanımız önderliğinde Kabine'nin alacağı kararlara bağlı. Biz aslında çok kontrollü gittik.

15 Şubat'ta okulların açılması ile ilgili ilke kararı var. 15 Şubat'tan 10 gün önce net bir tablo karşımıza çıkar.

Türkiye'deki durumun akışı nasıl diye baktığımızda bizim okulları açma hazırlığımız ve salgın seyrinin olduğunu düşünüyoruz.

Şimdi bununla ilgili karar salgının seyri bakımından Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı tavır; tüm sınıflar açılabileği şeklinde ise, bizim başka ne senaryomuz vardı.

2 gün 2 gün seviye sınıfları vardı. Dünyaya baktığımızda küçük yaşlarda riskin daha az olduğunu görüyoruz.

Bizim hali hazırda gördüğümüz tablo şu. Hiç açılamayan sınıflarımız vardı bizim. 7. sınıflar 10. sınıflar aslında öncelik olarak dikkat alanımızda tutuyoruz.

Sınav grubunda olan çocuklarımız var, Staja başlayacak olan öğrencilerimiz var. Onları göz önünde tutuyoruz.

Söylediğim gibi salgının seyrine bağlı olarak bunlardan hangisinin hayata geçeceğini, yaklaşık 15 gün kala açıklamış oluruz.

Sizce okullar açılmalı mı? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın! Telegram kanalımıza katılarak hem sorular sorabilir hem de teknolojik ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.