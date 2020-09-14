Singapurlu Öğrenci Karpuz GameBoy Geliştirdi!

YouTuberlık yapan üniversite öğrencisi Cedrick, yeni tip koronavirüs salgını kapsamında karantina döneminde aklına ilginç bir fikir geldi. Üniversite öğrencisi görenleri adeta şaşkına çeviren bir el konsolu geliştirdi. Cedrick tarafından geliştirilen el konsolu diğer el konsollarından oldukça farklıydı. YouTuber Cedrick, geliştirdiği konsolu karpuzun içerisine entegre etti ve ortaya Karpuz GameBoy adını verdiği bir ürün ortaya çıktı. Singapurlu öğrenci tarafından geliştirilen karpuz el konsolu ile ilgili detaylar haberimizde.

Karpuz GameBoy Nasıl Geliştirildi?

Cedrick, karpuz el konsolu geliştirmek için ilk olarak bir adet RaspBerry Pi, bir adet LCD ekran, bir adet hoparlör ve birkaç tane buton aldı ve hemen ardından bu bileşenleri birleştirdi. Singapurlu öğrenci, bileşenleri birleştirdikten sonra ses için birkaç satır kod ekledi. Ekran ve butonlar için ise kütüphaneden bazı kod dosyaları indirdi ve sisteme entegre etti.

Üniversite öğrencisi, bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra el konsolunu geliştirmişti. Cedrick, bir sonraki adımda ise geliştirdiği el konsolunu karpuza entegre etti. Konsolu karpuza entegre etmek için ilk olarak karpuzun iç kısmını temizledi. Bu işlemin ardından karpuzun üzerinde gerekli delikleri açtı. Böylece geliştirdiği konsolun butonlarını hoparlörünü, kablolarını ve ekranını karpuza entegre etti.

Singapurlu üniversite öğrencisi Cedrick, VICE'a yaptığı açıklamada, "Bir konsol yapmak her zaman rpi (Raspberry Pi) topluluğu için favori bir proje olmuştur. Bu, rpi topluluğu içerisindeyseniz kesinlikle denemeniz gereken projelerden bir tanesidir. Projeye kişisel bir dokunuş ile denemeye karar verdim" şeklinde konuştu. Üniversite öğrencisi el konsolunu karpuza entegre ederek insanları adeta şaşkına çevirdi.

Cedrick, YouTube kanalı üzerinden konsolun tüm geliştirme sürecini gösteren bir video yayımladı. Yayımladığı videoya baktığımızda Singapurlu öğrencinin geliştirdiği oyun konsolunda Pokemon Emerald'ı sorunsuz bir şekilde oynayabildiğini görüyoruz. Söz konusu videoyu aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz. Cedrick tarafından geliştirilen el konsolu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Karpuza entegre edilen konsol hakkında düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.