Karpuz İlk Nerede Bulundu, Faydaları Neler?

Karpuz ilk nerede bulundu sorusu uzun bir zamandan beri meyvenin sevenleri tarafından oldukça merak ediliyordu. Bilim insanları, yaz aylarının olmazsa olmaz meyvesi ile ilgili yaptığı araştırmada karpuzun nereden geldiğini sonunda açıklığa kavuşturdu.

Karpuz İlk Nerede Bulundu Sorusunun Cevabı Belli Oldu

Yeni bir genetik çalışma, karpuzun aslında Batı Afrika'dan değil, Doğu Afrika'dan geldiğini gösterdi. Başka bir deyişle karpuzun kökeni Batı Afrika'ya değil Doğu Afrika'ya dayanıyor.

IndyTürk'teki habere göre arkeologlar, kısa bir süre önce Mısır'da 4 bin 300 sene öncesinden kalma bir mezarın duvarında diğer meyvelerle beraber karpuz çizimi olduğunu keşfetti. Bu çizim, karpuzun yabani atalarının Afrika kıtasında ortaya çıktığını düşünen bilim insanlarını da oldukça şaşırttı ve meyvenin binlerce sene önce Nil Delta'sına nasıl ulaştığı merak edilmeye başlandı.

Serinletici meyve ile ilgili öne çıkan teorilerden birinde göre Batı Afrika'da tohumları için yetiştirilen egusi karpuzunun bugün yaz aylarında bolca yenilen karpuzun atası olduğu ileri sürülüyordu.

Bu teoriye göre karpuzun kökeni Batı Afrika'ya dayanıyordu. Pazartesi günü hakemli dergi PNAS'te yayımlanan araştırma ise Doğu Afrika ülkesi Sudan'a özgü küçük, yuvarlak Kordofan karpuzunun genetik açıdan modern karpuz ile daha yakından akraba olduğunu ortaya çıkardı.

Ortaya çıkarılan yeni bulgular karpuzun kökeninin aslında Doğu Afrika olduğunu gösteriyor. Kordofan ayrıca Mısır'dan çok uzakta olmadığı için mezarda tespit edilen çizimin gizemini de bozuyor.

Yeni makalede katkısı olan araştırmacılar, 7 karpuz türünün de genomlarını diziledi. Genetik analiz sonucunda Kordofan karpuzunun Batı Afrikalı egusi karpuzuna ya da diğerlerine kıyasla modern karpuzla daha çok uyumluluk gösterdiğini gün yüzüne çıkardı.

Sheffield Üniversitesinden Guillaume Chomicki, bunun modern karpuzun en yakın akrabası olduğundan emin olduklarını belirtti. Chomicki ve meslektaşları, insanların yabani karpuzları nerede ve ne zaman daha yenilebilir bir hale getirdiğini belirlemeyi amaçlıyor.

Karpuzun Faydaları Neler?

Yaz aylarının en serinletici meyvelerinden biri olan karpuzun faydaları saymakla bitirilemeyecek olsa da en büyük faydaları şunlardan oluşuyor: