Karsan'dan Gençler İçin Elektrikli Araç Teknoloji Laboratuvarı

Ürettiği elektrikli modern toplu taşıma ve ticari araçlarla tanınan Karsan şimdi de gençler için Karsan elektrikli araçlar teknoloji laboratuvarı oluşturuyor. Teknoloji laboratuvarı sayesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lise öğrencileri elektrikli araçlarla tanışabilecek.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile “Mesleki ve Teknik Eğitimde İş Birliği Protokolü” imzalayan elektrikli araç üreticisi Karsan, ülkemizin ilk elektrikli araçlar teknoloji laboratuvarını kurmuş olacak. Bursa'da kurulacak olan laboratuvar kapsamında gençlerin yetiştirilmesi planlanıyor.

“Elektrikli araçlar alanında yürüttüğümüz çalışmaları, bu alanda geleceğin nitelikli insan gücü olacak gençlerimiz ile paylaşacak olmanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. Birlikte atacağımız her adımın sektörümüze, kadın istihdamına ve ülkemizin geleceğine katma değer sağlayacağına inanıyoruz"

Teknoloji laboratuvarına seçileceklerin yarısı kız öğrenciler

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 10. sınıflarından seçilerek eğitilmesi düşünülen 20 öğrencinin en az yüzde 50'sini kız öğrencilerden oluşturulması hedefleniyorken bu sayede elektrikli araçlar teknoloji laboratuvarı pazardaki kadın istihdamının artırılmasına öncülük edecek.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karsan arasında düzenlenen bu anlaşmayla birlikte Mesleki ve Teknik Anadolu Lise öğrencileri erken staj imkanıyla tanışmış ve şirketlerin aradığı nitelikli insan gücü sağlanmış olacak. Karsan elektrikli araçlar teknoloji laboratuvarının önümüzdeki yıl kurulması bekleniyor.