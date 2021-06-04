Karsan ve İTÜ İş Birliği: Otonom Atak Electric!

Karsan ve İTÜ iş birliği kapsamında geliştirilmeye başlanan Otonom Atak Electric, Amerika'nın ve Avrupa'nın ilk seri üretim otonom otobüsü olmaya hazırlanıyor. Otonom sürüşte Seviye 4 standartlarını benimseyecek olan Otonom Atak Electric hakkında merak edilen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Otonom Atak Electric Özellikleri

Proje kapsamında, Türkiye’nin en saygın eğitim kurumlarından biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile iş birliğine giden Karsan, Otonom Atak Electric’in üniversitenin Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılması yönünde anlaştı. Bu iş birliği ile geleceğin

Türk mühendislerince, sürücüsüz araç teknolojileri alanında, dünya çapında ticari potansiyeli yüksek yeni projelerin geliştirilmesi hedefleniyor. 8 metre sınıfındaki Atak Electric modeli üzerinde, Karsan Ar-Ge ekibi ve yerli firma ADASTEC’in otonom yazılımı ile yapılan çalışmalarla geliştirilen Otonom Atak Electric, üniversiteye senenin 2. yarısında teslim edilecek.

Söz konusu proje için düzenlenen imza töreninde İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve ADASTEC CEO’su Dr. Ali Ufuk Peker ile bir araya gelen Karsan CEO’su Okan Baş yaptığı değerlendirmede, “Karsan olarak üstlendiğimiz öncü rolle geleceğin toplu taşıma araçları için düğmeye basmıştık.

Bu doğrultuda sene başında Avrupa ve Amerika’nın ilk seri üretim Seviye 4 sürücüsüz otobüsü Otonom Atak Electric’i tanıtmıştık. İlk siparişimizi aldığımız Romanya’dan sonra, şimdi de Türkiye’nin en saygın eğitim kurumlarından biri olan İTÜ’nün talebine cevap vermekten mutluluk duyuyoruz.

Bu kapsamda Otonom Atak Electric’i 2021-2022 eğitim öğretim dönemine teslim etmeyi hedefliyoruz. Sürücüsüz 8 metrelik otobüsümüzün, İTÜ’nün Ar-Ge faaliyetleri kapsamında değerlendirilecek olması hem bizler hem de ülkemiz için gurur verici” dedi.

Otonom Araç Seviyeleri Ne Anlama Geliyor?

Seviye 0: Otomasyon Yok

Bu seviyede yer alan bir otomobilin kendi kendine sürüş yeteneği yoktur. Bu araçlarda sürüş yeteneğinin hepsi, sürücüye bağlıdır. Yakın zamana kadar çıkış yapan otomobillerin hala önemli bir kısmının bu seviyede yer aldığını söyleyebiliriz. Yine de hepsi değil.

Seviye 1: Sürücü Yardımı

Bu seviyede yer alan bir otomobil direksiyon veya frenleme konusunda sürücüye yardımcı olabilir. Yine de ufak bir bilgi olarak bu ikisini aynı anda yapamaz. Örneğin önünüzdeki araçla aranızdaki mesafeyi koruyan uyarlanabilir hız sabitleyicisi teknolojisi, Seviye 1 kapsamında kabul edilir çünkü sadece frenleme yapar ancak direksiyonu yönlendiremez.

Özet: Direksiyon ya da Frenleme Yardımı

Seviye 2: Kısmi Otomasyon

Bu seviyede yer alan bir otomobil hem direksiyon hem de frenleme konusunda, eş zamanlı olarak, yardımcı olabilir. Yine de sürücünün tam dikkatini gerektirirler. Eğer bir üstteki seviyede yer alan uyarlanabilir hız sabitleyicisi teknolojisine şerit takibi teknolojisini eklerseniz, Seviye 2 ile karşılaşırsınız.

Özet: Direksiyon ve Frenleme Yardımı

Seviye 3: Koşullu Otomasyon

Bu seviyede yer alan bir otomobili kullanırken gözlerinizi yoldan ayırabilirsiniz. Bir sürücü hala araba içerisinde olmalıdır ancak Seviye 1 ya da Seviye 2 gibi tam dikkat gerekmez. Yine de bu seviyede sürüşü her an devralmaya hazır olmanız gerekmektedir.

Özet: Daha Az Dikkat

Seviye 4: Yüksek Otomasyon

Bu seviyede yer alan bir araba tüm sürüş görevlerini üstlenebilir ancak yalnızca belirli koşullarda. Örneğin yağmur veya kar yağıyorsa araç kendi kendine sürüş için izin vermeyebilir. Yani tam sürüş, her koşulda geçerli değildir ancak uygun koşullarda sağlanabilir.

Özet: Kısmi Kendi Kendine Sürüş

Seviye 5:Tam Otomasyon

Bu seviyede yer alan bir araba herhangi bir sürücüye ihtiyaç duymaz ve sektörün asıl hedefi, bu seviyeye ulaşabilmektir. Bu seviyede bir sürücü olması gerekmez ve arka koltuktaki bir yolcu olarak seyahat edebilirsiniz. Seviye 0 sürdüğünüz araba ise Seviye 5 kendini süren arabadır.

Özet: Tam Kendi Kendine Sürüş