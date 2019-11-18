Karşınızda Dünyanın İlk Katlanabilir Dizüstü Bilgisayarı Lenovo ThinkPad X1

Lenovo dünyanın ilk katlanabilir dizüstü bilgisayarını görücüye çıkardı. Lenovo ThinkPad X1 tasarımı ile göz dolduruyor. Gelin hep beraber Lenovo ThinkPad X1'in özelliklerine yakından bakalım.

Lenovo ThinkPad X1 Görücüye Çıktı

Çin’de düzenlenen Lenovo Tech World 2019'da Lenovo ThinkPad X1 modeli görücüye çıkartıldı. Mayıs ayında Lenovo'nın yıllık satış etkinliğinde ilk kez sergilenen ThinkPad X1 modeli tanıtıldı. Lenovo ThinkPad X1'in tüm teknik özellikleri ne yazık ki paylaşılmadı. Cihazın ekranının BOE tarafından yapıldığı ve 13.3 inç olduğu açıklandı.

Lenovo ThinkPad X1'in ekranının 2K çözünürlüğe sahip olduğu ve yaklaşık 900 gram ağırlığında olduğu konuşuluyor. Dizüstü bilgisayarın kaç GB RAM ve dahili depolama alanına sahip olduğu bilinmiyor. Detayların önümüzdeki haftalarda gelmesi bekleniyor.

Lenovo ThinkPad X1 Görücüye Çıktı

Lenovo ThinkPad X1 hem laptop hem de tablet olarak kullanılabiliyor. Cihazın özellikleri bilinmediği için rakipleri ile kıyaslamayı şimdilik yapamıyoruz. Lenovo ThinkPad X1 tasarımı ile kullanıcıları kendisine çekiyor. Dizüstü bilgisayarın gelecek yıl mağazalarda yerini alacağı söyleniyor.

Lenovo ThinkPad X1 hakkında detaylar geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz. Tamindir.com'u takipte kalın!