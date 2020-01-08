Karşınızda iPhone 12 Konsept Videosu

Apple'ın Eylül ayında tanıtacağı iPhone 12 modeli hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Yeni bir iPhone 12 konsept videosu ortaya çıktı. Gelin hep beraber iPhone 12 nasıl görünecek bakalım.

iPhone 12 Nasıl Görünecek?

iPhone 12'nin tasarımı hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. ConceptsiPhone isimli YouTube kanalı iPhone 12 konsept videosu yayınladı. Yayınlanan konsept videosunda iPhone 12'nin arka tarafında 4 adet kamera sensörünün olacağı görünmekte. Bu 4 kamera sensörünün tam ortasında bir adet led flaş yer almakta.

Konsept videosunda iPhone 12'nin ekrandan parmak izi teknolojisine sahip olacağı da yer almakta. Hemen aşağıdan iPhone 12 konsept videosunu izleyebilirsiniz. Apple Analisti Ming-Chi Kuo geçtiğimiz günlerde iPhone 12 serisinin daha yüksek özelliklere sahip olmasına rağmen fiyatının yüksek olmayacağını söylemişti.

Yeni iPhone Modelleri Ne Zaman Tanıtılacak?

Yeni iPhone modellerinin Eylül 2020'de tanıtılması bekleniyor. Apple her yıl Eylül ayında düzenlediği etkinlikte yeni akıllı telefon modellerini kullanıcıların beğenisine sunmakta.