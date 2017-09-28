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  4. Karşınızda Sivrisinek Kovan Akıllı Telefon LG K7i

Karşınızda Sivrisinek Kovan Akıllı Telefon LG K7i

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Mertcan Aytar
Mertcan Aytar Mobil

Elektronik devi LG, Hindistan'a özel olarak LGX230I veya LG K7i şeklinde de adlandırılan akıllı telefonuna öyle bir kılıf geliştirdi ki artık sivrisinekler bu cihazın etrafına yaklaşamayacak.

Hindistan'a gitmiş veya bir şekilde görmüş olan kişilerin iyi bileceği üzere sivrisinekler ve böcekler o bölgelerde aşırı yaygın durumda. LG de bu sorundan yola çıkarak böyle bir kılıf geliştirmiş. LG K7i'nin kılıfının içerisinde yer alan ultrasonik teknoloji sayesinde sivrisinekler bu cihaza yaklaşamıyorlar. Fakat bu ultrasonik teknolojinin diğer canlılara, en azından insanlara bir zararı bulunmuyor. Geceleri uyurken akıllı telefonlarımız hep yakınımızda olduğu için, Hindistan'daki kullanıcıların LG K7i'nin bu özelliği sayesinde rahat bir uyku uyuyacakları şüphesiz.

LG K7i Ön Görünüş

"Mosquito Away" olarak adlandırılan bu kılıfın bir de standı geliştirilmiş. Yani isteyen kullanıcılar bu akıllı telefonu geceleri masa veya sehpa üzerinde de bırakabiliyorlar.  Bu sivrisinek kovucu teknolojinin detaylarına baktığımız zaman akıllı telefonun kılıfının 30 kHz frekansında ses dalgaları yaydığını görüyoruz. Bu da insanların duyabileceği 20 Hz ile 20 kHz aralığının dışında kalıyor. Fakat köpeklere baktığımız zaman 45 kHz'e, kediler ise 65 kHz'e kadar olan sesleri duyabiliyorlar. Fakat LG bu teknolojinin diğer canlılar üzerinde nasıl bir etki yarattığını açıklamadı. 

LG K7i Arka Görünüş

LG K7i Özellikleri

Son olarak LG K7i'nin diğer teknik özelliklerine de değinmek gerekirse akıllı telefonda 1.1 GHz'lik 4 çekirdekli bir işlemci, 2GB RAM, 16GB dahili hafıza, 5 inç'lik FWVGA (854x480 piksel) ekran ve 2.500 mAh batarya yer aldığını söyleyebiliriz.

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ETİKETLER: akıllı telefon LG lg k7

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