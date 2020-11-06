Karşıyaka Spor Kripto Para Çıkarıyor

Karşıyaka Spor kripto para çıkarmaya hazırlanıyor. Bitci blok zinciri üzerinde oluşturulan taraftar tokenı, özel içerikleri izlemek, anketlere katılmak ve takım için yapılan ürünleri satın almak için kullanılabilecek. Kullanıcılar ayrıca bitci.com kripto para alım satım platformunda alım satım yapabilecek ve BitciPay ödeme noktalarında yeni bir alışveriş aracı olarak kullanılabilecek.

Karşıyaka Spor Kripto Para Geliştiriyor

Karşıyaka Spor kripto para çıkarmaya hazırlandığını belirtti. KSK'nın açıklamasına göre bu tokenlar BitciPay anlaşmalı noktalarda bir alışveriş aracı olarak kullanılabilecek. KSK Taraftar Token App ile kullanıcılar taraftarlara özel içerikleri izleme imkanına sahip olabilir, ankete katılabilir ve çok daha fazlasını yapabilir. Örneğin, özel etkinliklerde en ön sırada yer alabilir ve KSK Store üzerinden dilediği gibi satın alma işlemlerinde bulunabilir.

KSK Token App'in tek faydası bunlarla da sınırlı değil. Dünya liglerinin skorları doğrudan cebinize geliyor. Türkiye ve Dünya liglerindeki maç skorları anında telefonuna gönderiliyor. Maç skorlarının yanı sıra canlı anlatım bölümünden taraftarlar dilerse maçları anlık olarak takip etme olanağından faydalanabiliyor.

KSK Taraftar Token diğer taraftar tokenlarından farklı olarak blok zincir tabanlıdır. Bu, taraftarların BitciPay anlaşmalı noktalardaki alışverişlerinde kullanabileceğinin anlamına geliyor.

Kripto Para Nedir?

Kripto para tamamen dijital bir para birimidir. Kripto para aktarma ve alma işlemleri, dijital ortamdan gerçekleşmektedir. Banka kartları veya sanal kartlarla yapılan işlemlere benzer şekilde bu para biriminin kullanım amacı da yıllardan beri kullandığımız sanal kart veya banka kartlarıyla aynıdır. Dünyada halihazırda kullanılan diğer para birimlerinden ayrıldığı en önemli nokta, bu para birimine herhangi bir hükümet ve benzeri yönetim organları tarafından müdahalede bulunulmamasıdır.

Kripto Para Güvenli mi?

Kripto paralar temelde her ne kadar güvenli olsa da normal banka kartına veya sanal karta sahip olan kişilerin de başına gelmesi muhtemel sorunlarla karşılaşılabilir. Örneğin, bilgisayarınızdaki önemli bilgiler bir bilgisayar korsanı tarafından ele geçirilebilir ancak bu küçük ihtimallerin dışında kullanıcı tarafından bir sorun yaşanmadıkça kripto paraların güvenli olduğunu söylemek mümkündür.