Kart Puanları Siliniyor! Son Gün 31 Aralık

Kredi kartları kadar yaygın kullanılan indirim kartlarında biriken puanların son kullanım süresi doluyor. Alışveriş sonrası kazanılan puanlar kullanılmaması durumunda silinecek.

Tüketicilerin alıveriş merkezleri ve zincir marketlerde istedikleri ürünleri çok daha uygun fiyata satın almalarını sağlayan indirim kartları kredi kartı gibi hemen herkesin cüzdanında bulunuyor. Markaların müşterilerini artırmak ve kendilerine bağlamak adına verdikleri indirim kartlarında yıl sonu itibarıyla yüksek puanlar birikiyor. Para dönüşen puanların kullanımına ilişkin bilgilendirmeleri kısa mesaj yoluyla yapan markalar olduğu gibi yapmayanlar da oluyor. Her zamanki gibi iş tüketiciye düşüyor.

Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkanı Aziz Koçal, bankaların verdiği kredi kartlarıyla bazı firmaların alışveriş için müşterilerine tanımladıkları kartlarda tüketicinin yaptığı alışverişlerle puanların biriktiğini ve mevcut uygulamada bu puanların 1 yıl içerisinde kullanılmadığı taktirde diğer bir deyişle yıl sonunda silindiğinin altını çizerek sözlerine devam etti: “Çeşitli alışveriş merkezlerinde, akaryakıt istasyonlarında müşteri portföylerini artırmak sadık müşteri kitlesi oluşturmak ve vatandaşı alışverişe teşvik etmek için para yerine geçen puanlar veriliyor. Bu puanlar tüketicinin kazanılmış hakkıdır ve silinmemelidir. Onun için konu ile ilgili yasal düzenleme ivedi olarak yapılması gerekiyor.” Ayrıca kartta biriken, yıl sonunda da otomatik olarak silinecek puanlara ilişkin SMS ve kalıcı veri ortamında tüketicinin bilgilendirilmesi gerektiğini de kaydederek “Ayrıca markalar alışveriş merkezlerine tüketicilerin görüp ve okuyabilecekleri büyüklükte yazılı duyurular asmalıdır. Bilgilenme hakkı tüketicinin evrensel haklarında biridir. Bilgilendirme sorumluluğu kartı veren kuruluş olan banka ve firmalara aittir. Aksi taktirde tüketiciyi ekonomik zarara uğratmış olurlar.” eklemesini yaptı.

Alışveriş yaptıkça biriken, para yerine geçen puanların son kullanım tarihi 1 Ocak 2020. Yeni yıl itibarıyla şu ana kadar yapılan tüm alışverişlerde biriken para puanlar sistem tarafından otomatik olarak silinecek. Tüketiciler biriken puanları son güne bırakmadan harcamaları ancak ihtiyaçları dışına çıkmamaları konusunda uyarılıyor.