Kart Tabanlı RYO ve Macera Oyunu Black Book Duyuruldu

HypeTrain Digital ve Morteshka, yeni oyunları Black Book duyurusunu yaptılar. PlayStation 4, PC (Steam), Switch ve Xbox One için geliştirilmekte olan oyun, bu yıl içerisinde satışa sunulacak.

Kart tabanlı rol yapma oyunu ve macera türlerinin karışımı olan Black Book, bizlere Vasilisa isimli bir karakterin hikayesini anlatacak. Karakterimizim kaderinde cadı olmak var ama sonradan bunu bir kenara bırakıyor ve sevgilisiyle evlenmeye karar veriyor. Ancak nişanlısı gizemli bir şekilde ölünce bütün hayalleri yıkılıyor. Bu hadise sonrasında Vasilisa, Black Book isimli şeytani bir gücün peşine düşünüyor. Söylenene göre, yedi mührün tamamını bulan kişinin herhangi bir dileği bu eser tarafından gerçekleştiriliyormuş.

Hikayenin akışı boyunca şeytanlara karşı kendinizi savunabilmek için büyü kartları ve yeni yetenekler elde edeceksiniz. Ayrıca çözmeniz gereken bulmacalar ve tamamlamanız gereken yan araştırma görevleri de olacak.

HypeTrain Digital ve Morteshka, oyunun dünyasının bolca halk hikayesi ile dolu olacak şekilde Kuzey Rusya mitolojisine dayandırılarak hazırlanmış olduğunu söylüyorlar. Eğer Kuzey Rusya mitolojisi hakkında bilgi sahibi olmayı isterseniz, ünlü antropologların yardımı ile hazırlanmış olan detaylı bir oyun içi ansiklopedi de bulunacakmış.

Black Book için yayınlanmış olan duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.