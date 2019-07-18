Kartlı Ödemeler 455 Milyar Liraya Ulaştı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, Ocak-Haziran döneminde kartlı ödeme tutarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20'lik artışla 455 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı.

Her 5 TL'lik Kartlı Ödemenin 1 TL'si İnternetten

Soner Canko, Türkiye'de kredi kartı sayısının 67.9 milyona ve banka kartı adedinin 156 milyona ulaştığını açıkladı ve günümüzde vergiden bireysel emeklilik ödemesine, e-ticaretten sigorta ödemelerine ve hatta bağış ödemelerine kadar hayatın her alanında kartlarla ödeme yapılabilir duruma gelindiğini söyledi.

Kartlı ödemelerin sektör bazında dağılımı incelendiğinde ilk altı ayda, geçen yılın aynı dönemine gören en fazla artışın havayolları alanında yaşandığını belirten Canko, kartlara yemek sektöründe altı ayda 22.5 milyar TL'lik, hava yollarında 13.5 milyar TL'lik, konaklamada 9.5 milyar TL'lik ve kuyumculukta 8.5 milyar TL'lik ödeme gerçekleştirildiğini söyledi.

İlk altı ayda toplam 86 milyar TL internetten kartlı ödeme yapıldığını söyleyen Soner Canko, "Geçen yılın aynı dönemine göre kıyaslandığında internetten kartlı ödemelerde yüzde 41'lik artış gerçekleşti. Bu büyüme hızının devam edeceği baz alındığında, 2019 yılı sonunda toplam internetten kartlı ödemelerin 200 milyar TL’ye ulaşacağı öngörülüyor." dedi.

Soner Canko, yılın ilk yarısında yabancı kartlarla yurt içinde toplam 31.6 milyar TL tutarında ödeme yapıldığını söyledi ve her 5 TL'lik kartlı ödemenin 1 TL'sinin internetten yapıldığını dile getirdi.