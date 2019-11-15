KartRider Serisi, KartRider: Drift ile Geri Dönecek

PC ve mobil için çevrimiçi oyunlar üzerinde çalışan Kore menşeli Nexon, Inside Xbox programında yeni oyununu duyurdu. Popüler KartRider serisinin yeni oyun KartRider: Drift, Xbox One ve PC (Steam) için geliştiriliyor.

Eğer Crash Team Racing Nitro-Fueled için bir alternatif arıyorsanız, KartRider: Drift sizin için iyi bir seçenek olabilir. Unreal Engine 4 ile geliştirilmekte olan oyun, serideki ilk ücretsiz oyun olma özelliğini de taşıyacak. Ancak ücretsiz olduğunu duyunca muhtemelen oyun içi ödeme sisteminin olabileceğini düşünmüşsünüzdür ama korkmayın, Nexon KartRider: Drift oyununda herhangi bir oyun içi ödeme sisteminin olmayacağını müjdeledi.

Sizinle güzel bir detayı daha paylaşalım. Çapraz-platform desteği ile Xbox One ve PC kullanıcıları ortak sunucularda buluşarak birlikte oynama fırsatı bulacaklar. Ancak buna zorunlu değilsiniz. Eğer dünya genelindeki oyuncular ile oynamak istemezseniz, yerel bölünmüş ekranda arkadaş(lar)ınız ile oynamanız da mümkün olacak pek tabii ki.

KartRider: Drift, serinin daha önceki hiçbir oyununda bulunmayan Speed Mode ile gelecek. Rekabete dayalı olacak bu mod kapsamında, gelişmiş yanlama sistemi ve kontrol konusundaki yeteneğiniz ile diğer oyunculara meydan okuyacaksınız ama bunu yaparken oyun size herhangi bir yardımda bulunmayacak. Bir diğer deyişle, ne yapacaksanız kendi beceriniz ile yapacaksınız. Takviye eşya ve RNG olmayacak.

KartRider: Drift oyununun şimdilik bir çıkış tarihi yok ama 5 Aralık 2019 tarihinde bir kapalı beta testi başlayacak. Eğer oyunu denemeyi isterseniz, buradan kaydınızı yaptırabilirsiniz. Şimdiden bol şans diliyoruz!