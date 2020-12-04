Kasım 2020 En Çok İndirilen Uygulamalar Belli Oldu

Sensor Tower tarafından yayımlanan rapor ile beraber 2020 yılının kasım ayında dünya genelinde en fazla indirilen uygulamalar belli oldu. Listenin ilk sırasında yer alan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yaklaşık 58 milyon kez indirildi. Kasım 2020 en çok indirilen uygulamalar listesi ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Kasım 2020 En Çok İndirilen Uygulamalar Neler?

Sensor Tower, dün yayımladığı rapor ile beraber 2020 yılının kasım ayında en çok kazanan uygulamaları açıklamıştı. Yayımlanan rapora göre kasım ayında en çok kazanç sağlayan uygulama TikTok olmuştu. Kısa süre içerisinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya platformu TikTok’un kasım ayındaki hasılatı 123 milyon doları aştığı açıklanmıştı. Sensor Tower, yayımladığı rapor ile birlikte Kasım 2020 en çok indirilen uygulamalar belli oldu.

Whatsapp Messenger, her geçen gün yeni başarıların altına imza atmaya devam ediyor. Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp Messenger, 2020 yılının kasım ayında yaklaşık 58 milyon indirme sayısı ile en çok indirilen uygulama olmayı başardı. WhatsApp Messenger, toplam indirme sayısının yüzde 30’unu Hindistan, yüzde 10’unu ise Nijerya’dan elde etti.

Kasım ayında dünya genelinde en fazla indirilen uygulamalar listesinin ikinci sırasında ise sosyal medya platformu TikTok yer alıyor. Sosyal medya platformu, geçtiğimiz ay yaklaşık 55 milyon kez indirildi. Bu indirme sayısının yüzde 12’si Çin, yüzde 8’i ise Endonezya’dan elde edildi. Listenin üçüncü sırasında Facebook yer alırken dördüncü sırada ise Weather & Radar USA bulunuyor.

Kasım 2020 En Fazla İndirilen Uygulamalar:

1 WhatsApp

2. TikTok

3. Facebook

4. Weather & Radar USA

5. Instagram

6. Zoom

7. Snapchat

8. Messenger

9. Telegram

10. SnackVideo

Kasım 2020 App Store’un En Fazla İndirilen Uygulamaları:

1. TikTok

2. YouTube

3. Zoom

4. Instagram

5. Facebook

6. WhatsApp

7. Taobao

8. WeChat

9. Messenger

10. Gmail

Kasım 2020 Google Play’in En Fazla İndirilen Uygulamaları:

1 WhatsApp

2. Weather & Radar USA

3. Facebook

4. TikTok

5. Instagram

6. Snapchat

7. SnackVideo

8. Zoom

9. Telegram

10. Messenger