Kasım 2020 En Çok Kazanan Oyunlar Belli Oldu!

SuperData Research tarafından yayımlanan rapor ile beraber Kasım 2020 en çok kazananlar oyunlar belli oldu. Oyunların dijital sürümleri, kasım ayında bu zamana kadarki en yüksek aylık gelir olan 11,5 milyar dolar elde etti. 2020’nin kasım ayında en fazla hasılat elde eden video oyunları ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Kasım 2020 En Çok Kazanan Oyunlar Neler?

Video oyunlarından elde edilen kazançlar genel olarak 2020 yılının kasım ayında, 2019 yılının kasım ayına kıyasla yüzde 15 oranında arttı. Mobil oyun sektörü yüzde 9 oranında büyürken, PC oyun sektörü ise % 22 oranında artış yaşandı. Bu artışta World of Warcraft: Shadowlands'in piyasaya sürülmesi oldukça büyük bir öneme sahip.

Konsol oyun satışları, yüzde 24 oranında arttı fakat bu oran, 2020 yılının nisan ayında elde edilen rekoru geçemedi. Buna sebep olarak PlayStation 5, Xbox Series X / S yeni nesil oyun konsollarında yaşanan stok sıkıntısı gösteriliyor. Yeni nesil oyun konsoluna henüz sahip olamayan oyuncular, mevcut nesil için video oyunu satın almayı tercih etmemiş olabilir.

SuperData Research tarafından paylaşılan rapora göre Kasım 2020’de en fazla hasılat elde eden PC oyunları listesinin ilk sırasında günümüzde hala popüler olan World of Warcraft West bulunuyor. Listenin ikinci sırasında ise milyonlarca oyuncu tarafından oynanan MOBA türündeki League of Legends yer alıyor. Listenin üçüncü sırasında Dungeon Fighter Online yer alırken dördüncü sırada ise Crossfire bulunuyor. Listenin tamamı şu şekilde:

1. World of Warcraft West

2. League of Legends

3. Dungeon Fighter Online

4. Crossfire

5. Fantasy Westward Journey Online

6. Call of Duty: Black Ops Cold War

7. World of Tanks

8. Assassin’s Creed Valhalla

9. Roblox

10. Call of Duty: Modern Warfare

Paylaşılan rapora göre kasım ayında en fazla hasılat elde eden konsol oyunları listesinin ilk sırasında Call of Duty: Black Ops Cold War bulunuyor. Listenin ikinci sırasında NBA 2K21 yer alırken üçüncü sırada ise Watch Dogs: Legion konumlandı. Listenin tamamı şu şekilde:

1. Call of Duty: Black Ops Cold War

2. NBA 2K21

3. Watch Dogs: Legion

4. Assassin’s Creed Valhalla

5. FIFA 21

6. Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

7. Marvel’s Avengers

8. Grand theft Auto V

9. Call of Duty: Modern Warfare

10. Fortnite