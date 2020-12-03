Kasım 2020 En Çok Kazanan Uygulamalar Belli Oldu

Sensor Tower tarafından yayımlanan rapor ile beraber 2020 yılının kasım ayında en çok hasılat elde eden uygulamalar belli oldu. Yayımlanan rapora baktığımızda popüler sosyal medya platformu TikTok’un yine büyük bir başarıya imza attığını görüyoruz. Kasım 2020 en çok kazanan uygulamalar ile ilgili detaylar haberimizde.

Kasım 2020 En Çok Kazanan Uygulamalar Neler?

Sensor Tower, geçtiğimiz haftalarda ekim ayının en çok kazanan mobil oyunlarını açıklamıştı. MiHoYo tarafından geliştirilen Genshin Impact oyunu ilk sırada yer almıştı. Geliştirici şirketin ekim ayında Genshin Impact’te yapılan oyun içi harcamalardan yaklaşık 239 milyon dolar kazandığı belirtmişti. Peki, Kasım 2020 en çok kazanan uygulamalar neler?

Sensor Tower, 2020 yılının en çok hasılat elde eden uygulamaların yer aldığı bir rapor yayımladı. Yayımlanan rapora göre kasım ayında en çok kazanç sağlayan uygulama TikTok oldu. Kısa sürede dünya genelinde çok popüler hale gelen sosyal medya uygulamasının kasım ayındaki kazancı 123 milyon doları geçti. Paylaşılan verilere göre TikTok, Kasım 2020 döneminde Kasım 2019 dönemine kıyasla 3,7 kat daha fazla gelir elde etti.

Popüler sosyal medya hizmeti kasım ayındaki kazancın yüzde 85’ini Çin’den elde etti. Hizmet, kazancın yüzde 8’ini Amerika Birleşik Devletleri’nden sağladı. TikTok’un kasım ayında en yüksek kazanç sağladığı ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Ülkemizde de çok sayıda kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya platformu, kazancın yüzde 2’sini Türkiye’den elde etti.

Kasım 2020 En Fazla Kazanan Uygulamalar:

• TikTok

• YouTube

• Tinder

• Disney+

• Tencent Video

• iQIYI

• Piccoma

• Google One

• Netflix

• BIGO LIVE

Kasım 2020 App Store’un En Fazla Kazanan Uygulamaları:

• TikTok

• YouTube

• Tinder

• Tencent Video

• QIYI

• Disney+

• Netflix

• Youku

•Piccoma

• QQ Music

Kasım 2020 Google Play’in En Çok Kazanan Uygulamaları:

• Google One

• Disney+

• Piccoma

• BIGO LIVE

• Tinder

• Pandora

• LINE

• LINE Manga

• Twitch

• TikTok